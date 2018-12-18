Fox News: в угоду современным зрителям Джеймс Бонд может стать политкорректным трезвенником

Согласно новому исследованию, Джеймс Бонд слишком много пьёт, дерётся и водит машину в нетрезвом виде, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфилда, благодаря культуре политкорректности, в следующем фильме образ суперагента может измениться до неузнаваемости.

Для вас он сексуальный шпион, для них — просто пьяница. Исследователи утверждают, что у Джеймса Бонда большие проблемы с алкоголем и ему следовало бы обратиться за помощью. Это же художественный вымысел! Они посмотрели 24 фильма про Бонда — нашли предлог! — и подсчитали, что Бонд выпивал 109 раз, или примерно 4,5 раза за фильм. Да я за вечер выпиваю вдвое больше!



А выпив, Бонд предаётся всевозможным опасным занятиям, таким как драки (вымысел!), вождение автомобиля (вымысел!), азартные игры с высокими ставками (это просто выдумки!), управление тяжёлой техникой, контакт с опасными животными и секс с вражескими агентами (вымысел!).



Ух! Мораль такова: да, алкоголь может приводить к плохим решениям. Но исследователи предполагают, что МИ-6… или М-16?.. МИ-6 следует быть более ответственным работодателем и изменить свою культуру потребления алкоголя на рабочем месте. В таком случае следующий фильм про Бонда может выглядеть вот так…



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: В это Рождество Бонд возвращается. Таким вы его ещё не видели.



(Погоня.)



ДЖЕЙМС БОНД: (Достаёт банан.) Ты голоден? У меня есть лишний.



НИЩИЙ: Вы не причините мне вреда?



ДЖЕЙМС БОНД: Конечно, нет! Насилие — это так нецивилизованно!



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Это тот Джеймс Бонд, которого вы знаете и любите, переделанный так, чтобы даже самые прогрессивные, социально ответственные зрители в 2018 году остались довольны.



ДЕВУШКА ЗА СТОЙКОЙ: Что будете заказывать, сэр? Дайте угадаю! Мартини, взболтать, не смешивать?



ДЖЕЙМС БОНД: Латте. Соевый латте. Без кофеина.



ДЕВУШКА ЗА СТОЙКОЙ: Без кофеина?



ДЖЕЙМС БОНД: Бобы выращены без вреда для экологии? Я пью только органический, фермерский, отечественный кофе, при производстве которого ни одно животное не пострадало.



ДЕВУШКА ЗА СТОЙКОЙ: Понятия не имею…



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: С интригой и напряжённым сюжетом.



ОДНОГЛАЗЫЙ: Ваш ход, 007.



ДЖЕЙМС БОНД: Неужели? Нет, я серьёзно. Я не знаю, как играть в эту игру. Я недавно смотрел лекцию TED Talks, там говорилось, что любые соревнования только поощряют токсичную маскулинность и навязывают бесправным сообществам роль маргиналов в несправедливых иерархических структурах, укрепляемых нетерпимой и коррумпированной системой…



ОДНОГЛАЗЫЙ: Вы блефуете.



ДЖЕЙМС БОНД: Что такое «блефовать»?



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: И в этом фильме про Бонда нет обольщения.



ДЕВУШКА: Я прекрасно провела вечер, Джеймс. Зайдёшь?



ДЖЕЙМС БОНД: Знаешь, мне не нравится гетеронормативность твоего предложения. Вот на такой регрессивной, антинеофеминистической риторике и держится патриархальное общество угнетения и гендерного порабощения. И я не имею ни малейшего желания это поощрять.



ДЕВУШКА: Мог бы просто сказать «нет»!



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Итак, готовьтесь: самый политкорректный секретный агент всех времён! Никаких пушек, никаких азартных игр, никаких девушек! Джеймс Бонд в фильме «Шпионка, которая добровольно письменно согласилась, что любила меня».



ДЖЕЙМС БОНД: Вы, должно быть, Q?



ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий Fox News: Теперь уже LGBTQ.



ДЖЕЙМС БОНД: Конечно.



НАДПИСЬ: Скоро на экранах.



Дата выхода в эфир 15 декабря 2018 года.