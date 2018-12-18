Fox News: в угоду современным зрителям Джеймс Бонд может стать политкорректным трезвенником

Согласно новому исследованию, Джеймс Бонд слишком много пьёт, дерётся и водит машину в нетрезвом виде, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфилда, благодаря культуре политкорректности, в следующем фильме образ суперагента может измениться до неузнаваемости.
Для вас он сексуальный шпион, для них — просто пьяница. Исследователи утверждают, что у Джеймса Бонда большие проблемы с алкоголем и ему следовало бы обратиться за помощью. Это же художественный вымысел! Они посмотрели 24 фильма про Бонда — нашли предлог! — и подсчитали, что Бонд выпивал 109 раз, или примерно 4,5 раза за фильм. Да я за вечер выпиваю вдвое больше!
А выпив, Бонд предаётся всевозможным опасным занятиям, таким как драки (вымысел!), вождение автомобиля (вымысел!), азартные игры с высокими ставками (это просто выдумки!), управление тяжёлой техникой, контакт с опасными животными и секс с вражескими агентами (вымысел!).
Ух! Мораль такова: да, алкоголь может приводить к плохим решениям. Но исследователи предполагают, что МИ-6… или М-16?.. МИ-6 следует быть более ответственным работодателем и изменить свою культуру потребления алкоголя на рабочем месте. В таком случае следующий фильм про Бонда может выглядеть вот так…
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:В это Рождество Бонд возвращается. Таким вы его ещё не видели.
(Погоня.)
ДЖЕЙМС БОНД:(Достаёт банан.)Ты голоден? У меня есть лишний.
НИЩИЙ:Вы не причините мне вреда?
ДЖЕЙМС БОНД:Конечно, нет! Насилие — это так нецивилизованно!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Это тот Джеймс Бонд, которого вы знаете и любите, переделанный так, чтобы даже самые прогрессивные, социально ответственные зрители в 2018 году остались довольны.
ДЕВУШКА ЗА СТОЙКОЙ: Что будете заказывать, сэр? Дайте угадаю! Мартини, взболтать, не смешивать?
ДЖЕЙМС БОНД:Латте. Соевый латте. Без кофеина.
ДЕВУШКА ЗА СТОЙКОЙ: Без кофеина?
ДЖЕЙМС БОНД:Бобы выращены без вреда для экологии? Я пью только органический, фермерский, отечественный кофе, при производстве которого ни одно животное не пострадало.
ДЕВУШКА ЗА СТОЙКОЙ: Понятия не имею…
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:С интригой и напряжённым сюжетом.
ОДНОГЛАЗЫЙ:Ваш ход, 007.
ДЖЕЙМС БОНД:Неужели? Нет, я серьёзно. Я не знаю, как играть в эту игру. Я недавно смотрел лекцию TED Talks, там говорилось, что любые соревнования только поощряют токсичную маскулинность и навязывают бесправным сообществам роль маргиналов в несправедливых иерархических структурах, укрепляемых нетерпимой и коррумпированной системой…
ОДНОГЛАЗЫЙ: Вы блефуете.
ДЖЕЙМС БОНД:Что такое «блефовать»?
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:И в этом фильме про Бонда нет обольщения.
ДЕВУШКА:Я прекрасно провела вечер, Джеймс. Зайдёшь?
ДЖЕЙМС БОНД:Знаешь, мне не нравится гетеронормативность твоего предложения. Вот на такой регрессивной, антинеофеминистической риторике и держится патриархальное общество угнетения и гендерного порабощения. И я не имею ни малейшего желания это поощрять.
ДЕВУШКА:Мог бы просто сказать «нет»!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Итак, готовьтесь: самый политкорректный секретный агент всех времён! Никаких пушек, никаких азартных игр, никаких девушек! Джеймс Бонд в фильме «Шпионка, которая добровольно письменно согласилась, что любила меня».
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