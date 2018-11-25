Не только в фильмах о Бонде: обозреватель Hill рассказал о реальной угрозе кибершпионажа

В фильме «007: Координаты «Скайфолл» о сотруднике британской разведки Джеймсе Бонде злодей использует различные инструменты кибервойны: взламывает компьютерные системы, наносит вред инфраструктуре. Однако, как отмечает обозреватель The Hill, подобные приёмы больше не относятся к разделу фантастики и вполне могут угрожать современному обществу.

Интернет нельзя увидеть, почувствовать или услышать, но он может причинить человеку вред, пишет The Hill. Поэтому Министерство обороны США назвало киберсферу «пятым пространством» военных действий. Теперь, отмечает автор статьи Морган Райт, то, что многие посчитали бы сценарием кинофильма, стало реальной жизнью.



Так, автор статьи вспоминает, что в 2012 году по следам фильма «007: Координаты «Скайфолл» он предупреждал о том, что взломать важнейшие объекты инфраструктуры Великобритании довольно просто. И в итоге месяц назад британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что в ближайшем будущем стране грозят атаки наивысшего уровня.



Подобная атака может вызвать долгосрочные нарушения работы важнейших служб или нанести ущерб национальной безопасности, привести к серьёзным экономическим или социальным последствиям или к гибели людей. Получается, что о кибератаках теперь говорят в тех же выражениях, что о терроризме.



По словам автора статьи, Россия уже запустила свою первую успешную атаку с использованием программы BlackEnergy, которая позволяет заниматься шпионажем и удалять файлы с компьютеров. Впрочем, и США этим тоже занимались. Так, в 1982 году ЦРУ подтолкнуло СССР к тому, чтобы украсть программное обеспечение для управления газопроводами в Сибири. Но в нём была заложена намеренная ошибка, и она привела к большому взрыву и пожару, который был виден из космоса.



В свою очередь, например, системы Ирана по обогащению урана не подключены напрямую к интернету. Но, по некоторым данным, иранец, работавший на Израиль, смог подключить к компьютеру системы флеш-накопитель с вирусом Stuxnext, который дал доступ ко всей сети. И в это же время администрация Обамы заявила, что ей стало известно о существовании некой тайной фабрики по обогащению урана в Иране.



Как напоминает автор статьи, в фильме про Джеймса Бонда злодей также проникает в системы лондонского метрополитена и отправляет поезд под откос. И на самом деле, система транспорта — одна из наиболее уязвимых, отмечает журналист.



По мере того как компьютеры и системы стали напрямую соединяться с интернетом, атаковать их становится всё проще. Но при этом, если будет объявлена тревога вроде той, что объявляют при традиционном нападении, будут ли простые люди знать, что делать, задаётся вопросом обозреватель The Hill.