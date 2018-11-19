DM: для защиты от растущих хакерских аппетитов России британцам нужен специальный министр

Российские хакеры всё чаще совершают нападения на ключевую национальную инфраструктуру Великобритании, включая компьютерные системы Национальной службы здравоохранения и правительства, заявили эксперты по национальной безопасности. По мнению аналитиков, Россия сумела внедриться в важнейшие сети страны и Лондону нечем ответить на столь серьёзную угрозу, пишет Daily Mail.

Британские политики бьют тревогу: судьба страны находится в руках российских хакеров, которые уже замышляют киберетаки, способные «поставить на колени» Соединённое Королевство, пишет Daily Mail.

Каждый день британцы фиксируют порядка 10 кибератак, направленных на Национальную службу здравоохранения, государственную энергосистему и даже парламент. И «аппетиты» России в плане дальнейшего наступления в киберпространстве лишь растут, утверждает в своём докладе Объединённая комиссия по стратегии национальной безопасности.

Как подчёркивает издание, проблема настолько серьёзная, что члены упомянутой комиссии даже призывают назначить министра кибербезопасности. По мнению экспертов, Великобритании нужен отдельный министр, у которого, «как если бы была война, была особая задача по сбору ресурсов и… осуществлению мер, необходимых для защиты от угрозы». Комиссия считает, что правительству пока не удаётся дать адекватный ответ на «гонку вооружений» в киберпространстве и защитить важнейшую национальную инфраструктуру.

За прошедший год британцам пришлось столкнуться с кибератаками на системы здравоохранения, энергетики, телекоммуникаций, а также правительственные сети. Как заявил членам комиссии руководитель национального центра кибербезопасности Киран Мартин, Россия уже «прочно обосновалась, внедрилась (в интернет-инфраструктуру Великобритании. — ИноТВ) и может использовать это для осуществления шпионажа или подготовки враждебной, дестабилизирующей и разрушительной акции в будущем». Впрочем, по словам Мартина, угрозу в киберпространстве представляет не только Россия, но и Северная Корея, Китай и Иран.

По мнению британских властей, хакеры, которых поддерживают те или иные государства, постепенно переходят от шпионажа и краж интеллектуальной собственности к наступлению на интернет-инфраструктуру страны-противника. Кроме того, нападения в киберпространстве всё чаще совершают и различные преступные организации, которые, хотя и не всегда выбирают своей целью правительственные компьютерные системы, всё же могут причинить серьёзный ущерб, как это было с ударившим по сетям Национальной службы здравоохранения вирусом WannaCry в мае 2017 года.

Несмотря на растущую угрозу, у властей нет простого решения для проблемы, и довольно много компьютерных систем национального значения, в особенности уже устаревших, до сих пор в опасности, считает комиссия. Власти же настаивают: «Обеспечение безопасности нашей важнейшей национальной инфраструктуры и её устойчивости перед кибератаками — приоритет для правительства. Именно поэтому мы инвестируем £1,9 млрд. на укрепление нашего потенциала в киберпространстве».

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Gnarlyoldgoat: Если они это делают, можно ставить последний доллар, что и мы делаем то же самое…

FunkSoulBrother: Хммм… О, знаю, давайте во всём обвиним Россию!!

Peas in our time: Может, это потому что наше правительство угрожало осуществить и скорее всего осуществляет такие же атаки в отношении России?

Albannach: Национальная служба здравоохранения? Да они её только лучше сделают.