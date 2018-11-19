DWN: в третью мировую место солдат займут роботы

Третья мировая война станет противостоянием не армий, а высокотехнологичных боевых систем, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют разработки, которые ведутся в крупнейших военных державах мира. При этом такое оружие будет обладать колоссальной разрушительной мощью, предостерегает издание.

Политики и военные в США и Китае считают, что в войнах будущего будут использоваться не армии, а высокотехнологичные боевые системы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом они будут обладать колоссальной разрушительной мощью, предостерегает издание.

Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк убеждён, что третья мировая станет противостоянием искусственных интеллектов. «Роботы будут сражаться с роботами, в этом никаких сомнений нет», — вторят ему учёные.

В 2007 году Китай уже продемонстрировал свои возможности, сбив с орбиты Земли неиспользуемый спутник, что сильно удивило американцев. К тому же в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин, одетый в военную форму, обратился к своим генералам с призывом готовиться к войне.

В список боевых систем будущего входят передатчики помех, способные нарушить работу спутников, сверхзвуковые ракеты, кибероружие, вызывающее сбой систем водо- и энергоснабжения противника, электромагнитное оружие, выстреливающее снаряд со скоростью в шесть раз превышающей скорость звука, лазеры, экзоскелеты, автономные роботы, способные заменить людей на поле боя, и современные бомбардировщики-невидимки.