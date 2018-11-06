Euronews: Первая мировая война оставила неизгладимый след в сердцах выживших

Хотя никого из участников Первой мировой войны, завершившейся столетие назад, уже не осталось в живых, видеозаписи их воспоминаний свидетельствуют о том, что война выжгла в их сердцах неизгладимый отпечаток. Последний ветеран Первой мировой Клод Шулз умер в 2011 году в возрасте 110 лет, передаёт Euronews.
Из участников Первой мировой войны в живых уже нет никого. Но нам остались видеокадры, где они делятся своими воспоминаниями. Война навсегда оставила в их сердцах неизгладимый отпечаток.
В далёком 1914-м году британцу Хорасу Хэму едва исполнилось 19. Два года спустя он уже был на Западном фронте в составе 16-го батальона полка Мидлсекс.
ХОРАС ХЭМ, ветеран Первой мировой войны: Нас было более восьмисот — а вернулись, полагаю, человек сто, не больше. Нам сказали, что у немцев перерезана связь, и что их там после бомбардировки останется очень мало. Но на деле всё было иначе: как только стали падать бомбы, немцы укрылись в землянках, а когда всё стихло — вышли оттуда, установили свои пулемёты и начали буквально косить наших людей.
Война — это смерть, которая может настичь в любую минуту, рассказывает французский ветеран Жорж Люс.
ЖОРЖ ЛЮС, ветеран Первой мировой войны:Бывало там, в окопах, мы играли в карты. И прямо во время игры в одного из наших товарищей могла попасть пуля. Смотришь — а его уже нет, умер. И потеря кого-то из нас уже не была каким-то чрезвычайным происшествием.
Отступавшие немцы решили стоять насмерть в поспешно вырытых окопах. Продвижение длилось лишь несколько месяцев. Началась затяжная война траншей — война не только с врагом, но и с грязью, голодом и болезнями.
ЖОРЖ ЛЮС: Так было просто невозможно жить. Мы все овшивели, зимой в траншеях была грязь и слякоть — и этому не видно было конца.
В 2011 году в возрасте 110 лет умер британский ветеран Первой мировой Клод Шулз. Он был последним из всех оставшихся в живых участников боёв.
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