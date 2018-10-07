Guardian: продюсер фильмов о Бонде исключила превращение супершпиона в женщину

В интервью изданию The Guardian исполнительный продюсер фильмов о «супершпионе» Джеймсе Бонде Барбара Брокколи исключила возможность того, что этот персонаж, придуманный в своё время писателем Яном Флемингом, станет женским.

«Бонд — мужчина, — заявила она. — Это мужской персонаж. Он был написан как мужчина, и я полагаю, что он, вероятно, им останется. И это хорошо».

Она также подчеркнула, что не следует превращать всех мужских персонажей в женщин.

«Давайте просто создавать больше женских персонажей и встраивать этих женских персонажей в историю», — отметила она.