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Guardian: продюсер фильмов о Бонде исключила превращение супершпиона в женщину

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Бонд — мужчина и, скорее всего, им останется, заявил исполнительный продюсер бондианы Барбара Броколли в интервью The Guardian. Она при этом подчеркнула, что не стоит превращать всех мужских персонажей в женщин, нужно просто создавать побольше женских персонажей.
Guardian: продюсер фильмов о Бонде исключила превращение супершпиона в женщину
Reuters
В интервью изданию The Guardian исполнительный продюсер фильмов о «супершпионе» Джеймсе Бонде Барбара Брокколи исключила возможность того, что этот персонаж, придуманный в своё время писателем Яном Флемингом, станет женским.
 
«Бонд — мужчина, — заявила она. — Это мужской персонаж. Он был написан как мужчина, и я полагаю, что он, вероятно, им останется. И это хорошо».
 
Она также подчеркнула, что не следует превращать всех мужских персонажей в женщин.
 
«Давайте просто создавать больше женских персонажей и встраивать этих женских персонажей в историю», — отметила она. 
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источник
Guardian Великобритания Европа
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