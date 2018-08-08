NI: российский кинематограф может помочь западным политикам лучше понять страну

Всё кино, производимое в России, можно разделить на два типа: фильмы режиссёров, близких к власти, освещающие основные аспекты риторики правительства, и фильмы несвязанных с правительством режиссёров, которые являются барометром общественного настроения, пишет The National Interest. Обе категории могут обеспечить гораздо более тонкое и точное понимание политических и социальных течений современной России.

Правительство России, министр культуры которой называет «культурным мазохизмом» поддержку авторов и произведений, направленных против страны, в значительной степени контролирует все сферы искусства, особенно кинематограф, пишет The National Interest.

Всё кино, производимое в стране, как отмечает издание, можно разделить на два типа: фильмы режиссёров, близких к власти, освещающие основные аспекты риторики правительства; и фильмы несвязанных с правительством режиссёров, которые являются барометром общественного настроения.

Издание пишет, что на протяжении нескольких лет Министерство культуры России активно финансирует кинематографические произведения своих «придворных бардов». И хотя их фильмы признаются развлекательными, они неизбежно следуют «партийной линии», предоставляя правительству ещё один способ убедить аудиторию в успехе проводимой политики.

Автор статьи приводит в подтверждение своих слов российскую киноленту «Собибор», вышедшую на экраны два месяца назад. Фильм, сценарий к которому был написан самим Владимиром Мединским, а режиссёром которого стал Константин Хабенский, призван рассказать о восстании 1943 года в польском концлагере Собибор. По мнению автора статьи, фильм извратил историю восстания, сделав из советских солдат, доставленных в лагерь, организаторов побега. Однако исторические факты свидетельствуют о том, что организовать побег решили сами заключённые, которые затем завербовали советских солдат, один из которых и возглавил восстание в Собиборе.

Отмечается, что итоговый посыл фильма имеет непосредственное отношение к современной политической ситуации в России. «Собибор» призван продемонстрировать, что «ответственные и профессиональные российские военные без колебаний освободят угнетаемых игом фашистской хунты, будь то в оккупированной Польше во времена нацизма — или на Украине, как это сегодня изображается на российском государственном телевидении».

По мнению автора, аналогичный смысл вложен в фильм члена «Единой России», режиссёра Фёдора Бондарчука «Притяжение». Фильм призван показать «мощь, компетентность и полный контроль над ситуацией» российских вооружённых сил.

При этом в фильмах режиссёров, не спонсируемых государством, Россия изображена совсем иной. Такие произведения, как «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Карп отмороженный» Владимира Котта, хотя некоторые из них были частично профинансированы государством, изображают «нацию в муках гибели». Все эти фильмы показывают ухудшение семейных отношений, устаревание технологий и идей, коррумпированность госслужащих и недовольных своей жизнью обычных граждан.

Кинематограф, по своей природе, предоставляет обширную информацию относительно общественных настроений и политической риторики государств. Особенно, отмечает The National Interest, это верно для авторитарных режимов, именно этим словосочетанием автор описывает современную Россию.

Автор статьи отмечает, что западным политикам было бы полезно обращать внимание не только на официальную риторику Москвы, но и уделять больше внимания тому, какой Россия и россияне представлены в фильмах как сторонников Путина, так и его критиков.

«Это может обеспечить гораздо более тонкое и точное понимание политических и социальных течений России, чем то, что преобладает в настоящее время», — пишет The National Interest.