Premiere: «Нелюбовь» Звягинцева получила «Сезар» как лучший иностранный фильм
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал обладателем французской кинопремии «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм», сообщает Premiere. Драма «великого русского режиссёра» «потрясла» редакцию.
Ещё в 2014 году, после выхода фильма «Левиафан», Звягинцев показал себя «формалистом категории А», «беспощадным описателем порочных нравов своей страны, любителем соединять Библию и Достоевского, «нуар» и политическую сатиру, Тарковского и криминальную хронику». Новый фильм, «менее запутанный, менее безумный», вышел ещё более мрачным и жёстким.
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