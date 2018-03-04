Premiere: «Нелюбовь» Звягинцева получила «Сезар» как лучший иностранный фильм

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз французской кинопремии «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм», сообщает Premiere. «Мрачная и жёсткая» картина знаменитого российского режиссёра рассказывает об отсутствии любви в современной России и оставляет ощущение леденящего холода, констатирует издание.

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал обладателем французской кинопремии «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм», сообщает Premiere. Драма «великого русского режиссёра» «потрясла» редакцию.

Ещё в 2014 году, после выхода фильма «Левиафан», Звягинцев показал себя «формалистом категории А», «беспощадным описателем порочных нравов своей страны, любителем соединять Библию и Достоевского, «нуар» и политическую сатиру, Тарковского и криминальную хронику». Новый фильм, «менее запутанный, менее безумный», вышел ещё более мрачным и жёстким.

«Нелюбовь» начинается как «ремикс» «Сцен из супружеской жизни» Бергмана и показывает пару в стадии развода, пытающуюся как можно скорее продать общую квартиру, «поскольку они не могут провести вместе и пяти минут, чтобы не вскипеть изнутри», когда внезапно исчезает их обделённый вниманием 12-летний сын. «Фильм оборачивается леденящей констатацией отсутствия любви в современной России… Звягинцев плетёт клубок патологических, нездоровых человеческих отношений», — так характеризует Premiere происходящее на экране.

Взгляд Звягинцева, «как лазер, выжигает всё на своём пути». Многие упрекают его в том, что и сам он испытывает к своим героям «нелюбовь»: к безвольному мужу, бросающему женщин после того, как они рожают ему детей, к его бывшей жене-материалистке, с утра до ночи погружённой в свой смартфон, — ко всем, кроме мальчика, «съёжившегося в темноте и сдерживающего слезы», слушая, как родители ссорятся за стеной. «Исключительное зрелище, когда эмпатия режиссёра вдруг заливает экран», — отмечает издание.

Ощущение пронизывающего холода дополняют изображения природы, «симфония неподвижных вод и мёртвых деревьев, грязных дорог и тумана, падающего на руины». «Было ли нам ещё когда-нибудь так холодно, как при просмотре этого фильма?» — задаётся вопросом Premiere.