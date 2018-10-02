HR: эксперт по соцсетям обвинил в провале «Последних джедаев» русских троллей

Картина «Звёздные войны: Последние джедаи» снискала весьма противоречивую реакцию среди критиков и фанатов. Однако эксперт по соцсетям Мортен Бэй уверен, что такая репутация фильма — плод организованной политической кампании в соцсетях, к которой приложили руку русские тролли и целью которой было обратить внимание на разногласия в американском обществе.
Многочисленные критики утверждали, что картина Райана Джонсона «Звёздные войны: Последние джедаи» поставила крест на знаменитой франшизе и совершила раскол среди фанатов, пишет The Hollywood Reporter. Однако журналист и эксперт по социальным сетям Мортен Бэй считает, что всё намного сложнее.
В своей научной работе, получившей название Weaponizing The Haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through social media manipulation («Хэйтеры как оружие: «Последние джедаи» и стратегическая политизация поп-культуры с помощью манипуляций социальными сетями»), Бэй исследовал реакцию в интернете на получивший весьма разные оценки фильм Джонсона.
По мнению аналитика, сам по себе фильм не мог заработать столь противоречивую репутацию. Бэй утверждает, что нашёл «свидетельства преднамеренных, организованных, направленных на усиление политического влияния мер, скрытых под видом фанатских обсуждений». Исследователь считает, что целью такой кампании могло стать привлечение внимания СМИ к конфликту среди фанатов, а вместе с этим и в целом распространение «идеи о масштабных разногласиях и системном кризисе в американском обществе». А насаждением подобных мыслей среди избирателей обычно занимаются крайне правые США и Россия, уверен автор научной работы.
Бэй делит комментаторов, недовольных последними «Звёздными войнами», на три группы: те, что преследуют политические цели, тролли и фанаты, действительно разочарованные фильмом. В ходе своей работы эксперт обнаружил, что авторы 50,9% негативных отзывов в соцсетях либо политически мотивированы, либо вовсе не являются реальными людьми. В числе недовольных также аналитик опознал и «российских троллей».
На обвинения зрителей в политизации картины Бэй парирует, что подобные комментарии больше говорят о политизированности самих фанатов. Поскольку политическая и этическая позиции создателей франшизы не меняются от фильма к фильму, негативные комментарии скорее говорят о том, как «поляризация эпохи Трампа политизировала фанатов».
В ответ на твит, анонсирующий выход в свет работы Мортена Бэя, режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон написал: «Жду с нетерпением, когда смогу её прочитать. Заголовок вполне соответствует тому, что я сам наблюдал в интернете».
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