Die Welt: страхи перед искусственным интеллектом навеяны Голливудом

Сцены из Голливуда с умными машинами, которые захватывают мир и начинают убивать людей, глубоко отложились в коллективной памяти человечества, пишет Die Welt. Они порождают предрассудки и страхи, которые мешают конструктивному обсуждению возможности создания таких технологий. При этом большинство людей обладают очень поверхностными знаниями о самом искусственном интеллекте, отмечает немецкое издание.

Новые технологии всегда вызывают страх, пишет Die Welt. Это касается и искусственного интеллекта (ИИ). Для большинства людей — это абстрактное понятие, но благодаря таким научно-фантастическим фильмам-антиутопиям, как «Матрица» или «Терминатор», у каждого есть чёткое представление о том, что может произойти, если умные машины захватят мир, отмечает Франк Шмихен.

Впрочем, эксперты и «технопророки» также призывают к осторожности, продолжает издание. Громче всех своими опасениями делятся исполнительный директор Tesla Илон Маск, а также гений астрономии Стивен Хокинг. Маск считает, что борьба за первенство в сфере разработки ИИ может привести к третьей мировой войне. В целях безопасности он призывает осуществлять в ней государственный контроль.

Особые опасения у него вызвали слова российского президента Владимира Путина: «Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира». Впрочем, другие специалисты обвиняют Маска в том, что в самом техническом вопросе он профессионально не разбирается.

Однако ему вторит Стивен Хокинг. Он предостерегает, что искусственный интеллект может «обрести собственную волю». По его словам, создание таких технологий может стать «самым худшим или самым лучшим событием для человечества». А если ИИ научится воспроизводить себя, то он превратится в «новую форму жизни», превосходящую человека по своим способностям. Впрочем, стоит отметить, что Хокинг питает слабость к сценариям на тему апокалипсиса, подчёркивает издание. В одном из своих интервью он заявил, что в течение ближайших 100 лет человечеству придётся покинуть Землю.

Плохую репутацию ИИ обеспечила и попытка Microsoft создать самообучающегося чат-бота Tay, который общался с людьми через социальные сети. Вскоре программа стала писать посты о том, что ненавидит евреев и феминисток, потому что циники и тролли в интернете «скармливали» ей такой контент.

Одна из первых критик в сторону ИИ прозвучала в научно-фантастическом фильме Стенли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», продолжает издание. В качестве одного из персонажей в нём выступает умный бортовой компьютер космического корабля HAL. Поначалу он дружелюбно общается с людьми из экипажа, но со временем начинают происходить какие-то сбои, а когда компьютер узнаёт, что космонавты собираются его отключить, он начинает их убивать. Такие сцены из Голливуда глубоко отложились в коллективной памяти и мешают обсуждать создание искусственного интеллекта без предрассудков и страха, заключает Шмихен.