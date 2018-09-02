Politico: США и Россия мешают ООН перейти к официальным переговорам по запрету «роботов-убийц»

США и Россия оказались в числе небольшого количества стран, которые заблокировали переход ООН к официальным переговорам по запрету так называемых роботов-убийц, сообщает Politico.

За неделю встреч в Женеве группа, работавшая в рамках Конвенции ООН по конкретным видам обычного вооружения, обсуждала вопрос о том, не стоит перевести ли переговоры по полностью автономным системам вооружений, функционирующим на базе искусственного интеллекта, на официальный уровень, что могло бы закончиться подписанием соглашения, запрещающего их использование.

Однако изданию Politico удалось ознакомиться со списком рекомендаций, которые выработали участвовавшие в обсуждении страны. Эти рекомендации, как отмечается в статье, не имеют обязательной силы, и в них не даётся ответа на вопрос, перейдут ли участники процесса к официальным переговорам по этому вопросу.

Координатор кампании, призывающей остановить роботов-убийц, Мэри Уэрхэм, заявила, что Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия оказались главными противниками призыва к действию.

«Это, конечно же, разочарование, что небольшое меньшинство крупных военных держав может сдержать волю большинства», — заявила она.

Её движение представляет 75 неправительственных организаций в 32 странах мира. Они борются за то, чтобы запретить вооружения, использующие технологии искусственного интеллекта при выборе своих целей. По словам представителей этой кампании, за полный запрет подобных вооружений выступают 26 государств.

Во время обсуждений в Женеве многие страны неоднократно озвучивали свой призыв к строгому регулированию в этой сфере, настаивая на том, чтобы ООН начала официальные переговоры уже в следующем году. Это стало бы очередным шагом к введению обязательных к исполнению международных правил. Однако противники запрета роботов-убийц заняли твёрдую позицию. Документ, опубликованный по итогам встречи, рекомендует лишь продолжение переговоров, которые не влекут за собой никаких юридических обязательств.

«Любое государство может заблокировать прогресс, — заявила Уэрхэм. — Именно это здесь произошло».

В ноябре этого года страны вновь встретятся для обсуждения этого вопроса в Женеве, сообщает Politico.