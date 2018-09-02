Politico: США и Россия мешают ООН перейти к официальным переговорам по запрету «роботов-убийц»

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INFOX.SG
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В ДНР рассказали о прибытии в Донбасс высокопоставленных военных из Канады и США
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.
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«Енисей» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ
Красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В «Мерседесе» предложили разрешить командам «Формулы-1» выставлять третий болид — для молодых пилотов
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф высказал мнение о способах решения проблемы с трудоустройством молодых пилотов в «Формуле-1».
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Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве
Церемония похорон народного артиста СССР Иосифа Кобзона завершилась на Востряковском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.
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Фигурист Траньков заявил, что рад уходу Промеса из «Спартака»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».
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Министр иностранных дел Сирии рассказал о процессе восстановления страны
Глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем в интервью RT рассказал о процессе восстановления страны.
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Обляков заявил, что присутствие Гончаренко повлияло на его переход в ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что присутствие главного тренера Виктора Гончаренко повлияло на его переход в армейский клуб.
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В Кремле заявили, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия
Последствия убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко будут неизбежными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Сайнс заявил, что всегда был уверен: Квят сможет вернуться в «Формулу-1»
Испанский пилот «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал информацию о возможном возвращении россиянина Даниила Квята в «Торо Россо», за которую они вместе выступали в сезонах 2016 и 2017 года.
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Глава МИД Сирии рассказал об отношениях Дамаска и Вашингтона
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT рассказал о напряжённости, существующей в отношениях Дамаска и Вашингтона.
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Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles
Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles Николай Васин, известный как Коля Васин, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил его друг Николай Барабанов.
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Футболист Обляков поделился впечатлениями от дебюта в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от дебюта в армейском клубе в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Победитель «Тур де Франс» 2018 года пропустит чемпионат мира по велоспорту
Британский велогонщик Герайнт Томас, выступающий за команды Sky, сообщил, что пропустит чемпионат мира по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке.
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Эксперт оценил призыв депутата Рады к властям Украины взять ответственность за убийство Захарченко
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что власти Украины должны взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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Гол Черышева помог «Валенсии» сыграть вничью в дерби с «Леванте»
«Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Леванте» в валенсийском дерби в рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу.
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Полиция уточнила число пострадавших в ходе демонстраций в Хемнице
В ходе демонстраций в немецком Хемнице 18 человек получили ранения, сообщает пресс-служба полиции Саксонии.
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Наташа Королёва подала иск в ЕСПЧ в связи с запретом въезда на Украину
Российская певица Наташа Королёва подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
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Российский пилот Маркелов занял второе место во второй гонке на этапе «Формулы-2» Гран-при Италии
Российский пилот Артём Маркелов, выступающий за Russian Time, занял второе место во второй гонке десятого этапа «Формулы-2» Гран-при Италии.
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Члены ЛДПР у посольства США в Москве проводят акцию против произвола в американских тюрьмах
Члены Либерально-демократической партии России (ЛДПР) проводят акцию против произвола в американских тюрьмах у посольства Соединённых Штатов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
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Эксперт прокомментировал слова депутата Рады об ответственности Киева за гибель Захарченко
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT призыв депутата Верховной рады Игоря Мосийчука к властям Украины признать свою ответственность за убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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СМИ: Моуринью отказался от идеи возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Руководство «Манчестер Юнайтед» в лице вице-президента Эда Вудворда было заинтересовано в возвращении в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.
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В ЛНР заявили об активизации снайперов и разведчиков ВСУ у линии соприкосновения
Украинские силовики активизировали деятельность снайперов и разведчиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.
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Генпрокурор Украины заявил, что уголовное дело против Захарченко будет закрыто
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире ТСН заявил, что уголовное дело, возбуждённое в отношении главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, будет закрыто.
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В МВД назвали число участников проходящих в Москве митингов
В ГУ МВД России по Москве назвали число участников митингов, которые проходят в столице на проспекте Академика Сахарова и Суворовской площади. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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СМИ: Около 200 тысяч человек участвуют в шествии в память о Захарченко в Донецке
Траурное шествие началось в центре Донецка в память о погибшем главе самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко.
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Тренер Камельзон считает, что Шарапова задавила Остапенко авторитетом
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что россиянка Мария Шарапова задавила представительницу Латвии Елену Остапенко авторитетом в матче третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису.
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Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют
Багдад и Тегеран будут использовать национальные валюты при осуществлении торговых операций. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхака.
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Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не допустит проведения второго референдума по вопросу выхода из Евросоюза.
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Черышев забил первый гол в новом сезоне
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил мяч в ворота «Леванте» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
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В Москве завершилась церемония прощания с Кобзоном
В Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном.
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УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала запись с поздравлением главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.
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Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 3 сентября
Гидрометцентр продлил на понедельник, 3 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Российские пранкеры рассказали о телефонном разговоре с Полтораком от имени Порошенко
Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в беседе с RT рассказал подробности о телефонном разговоре с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента страны Петра Порошенко.
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Черышев впервые после возвращения в «Валенсию» вышел в стартовом составе клуба
Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» на матч третьего тура чемпионата Испании с «Леванте».
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Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом на гражданской панихиде сообщил спецпредставитель России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Остапенко назвала причины поражения в матче с Шараповой
Латвийская теннисистка Елена Остапенко назвала причины поражения от россиянки Марии Шараповой в матче третьего круга Открытого чемпионата США.
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Жительница США сняла на видео отдыхающего в её гамаке медведя
Жительница американского штата Северная Каролина опубликовала видео с медведем, который лежал в гамаке, установленном на заднем дворе её дома.
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Эрдоган выступил за прекращение доминирования доллара в мировой торговле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе бизнес-форума Турция — Киргизия в Бишкеке заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле.
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Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело: если бы не футбол, стал бы убийцей
Футболист «Палмейраса» Фелипе Мело, известный по выступлениям за сборную Бразилии, миланский «Интер» и туринский «Ювентус», рассказал о тяжёлом детстве.
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В Лужниках нашли снаряд времён войны
При проведении земляных работ на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве обнаружили неразорвавшийся снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.
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Путин поздравил Черчесова с днём рождения
Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.
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Президент Южной Осетии посетил церемонию прощания с Захарченко
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, посетивший церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что лидер региона отдал жизнь за народ ДНР.
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Военный эксперт прокомментировал заявление Эрдогана по закупке российских С-400
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором тот упомянул, что страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения на приобретение у России зенитных ракетных систем С-400.
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Эксперт Янчук считает, что Шарапова победила Остапенко в классе
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянка Мария Шарапова превзошла в классе латвийку Елену Остапенко в победном матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.
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Поклонская и Аксёнов посетили церемонию прощания с Захарченко в Донецке
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксёнов приняли участие в церемонии прощания с лидером самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко в центре Донецка.
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Эксперт оценил решение Эрдогана не спрашивать разрешения на покупку С-400
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.
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Черчесов объяснил неудачное выступление Смолова на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение насчёт выступления нападающего Фёдора Смолова на домашнем чемпионате мира 2018 года.
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Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключили на ремонт
Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) отключён для проведения планового ремонта, сообщил оператор украинских АЭС — компания «Энергоатом».
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UFC назвала всех участников первого в истории турнира в России
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил всех бойцов смешанного стиля, которые выступят на первом в истории России турнире UFC Fight Night.
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Тренер «Витесса» Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей.