Bild: ООН собирается остановить нашествие роботов-убийц

В Женеве проходят переговоры под эгидой ООН о запрете автономных боевых систем, пишет Bild. Противники их использования утверждают, что «машине нельзя доверять решение об убийстве человека». Они настаивают на международном запрете, но многие страны не хотят ограничивать себя в сфере разработки оружия, поэтому не спешат вступать в переговоры, объясняет немецкое издание.

Похоже на научно-фантастическое кино, но это реальность, пишет Bild. «Смертельное автономное оружие», роботы-убийцы уже находятся в разработке. Дроны, беспилотные подводные лодки. Они самостоятельно наводятся на цель и стреляют по ней, поясняет автор статьи.

И теперь на переговорах в Женеве под эгидой ООН идёт активное обсуждение вопроса: «Нужно ли запретить роботизированное оружие?» Неизвестно, способно ли оно отличить союзника от противника, делятся своими опасениями сторонники международной кампании за запрет роботов-убийц. Эти боевые системы нужно проверить на предмет соответствия международному праву, призывают они: «Машине нельзя доверять решение об убийстве человека».

Создание автономного оружия стало возможным благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, поясняет издание. В США, России, Китае, Израиле, Южной Корее и Великобритании уже идут соответствующие разработки. В Международном комитете Красного Креста требуют соблюдения гуманитарных норм международного права и Женевской конвенции, в которой говорится, что огонь должен вестись только по военным целям. «Способна ли машина принять правильное решение?» — задаются вопросом в ООН. Эксперты настаивают на том, чтобы человек не утрачивал контроль над управлением такими устройствами.

Появление автономных боевых систем вызывает массу вопросов, продолжает издание. «Способны ли они определить, сдаётся противник или он ранен? А что если у человека есть оружие, но он не солдат, а охотник? Возможно, солдат — союзник? Кто будет отвечать за преступления, совершённые оружием, которое человек не контролирует?»

Немецкие власти придерживаются чёткой позиции, пишет Bild. Она даже зафиксирована в коалиционном договоре: «Мы отвергаем автономные боевые системы, не управляемые людьми. Мы хотим добиться международного запрета на них». Франция и Германия подписали кодекс поведения, согласно которому все нынешние и будущие боевые системы должны управляться людьми. Но этот кодекс — «беззубый тигр», ведь он ни к чему не обязывает. Сторонники международной кампании за запрет роботов-убийц настаивают на заключении обязательного для исполнения договора, но многие страны не хотят ограничивать себя в сфере разработки оружия, поэтому не спешат вступать в переговоры, заключает издание.