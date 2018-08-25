Fox: США и Россия вступились за «бездушных роботов-убийц»

Эксперты со всего мира призывают к запрету полностью автономных систем вооружений, сообщает Fox News. По словам специалистов, подобные «роботы-убийцы», лишённые человеческих эмоций, способны развязать полномасштабную разрушительную войну. При этом, как сообщается, против введения запрета выступают Россия, США и ряд других стран.

По мере того, как Россия и Китай пытаются стать лидерами в области вооружений, оснащённых искусственным интеллектом, множатся призывы к запрету «роботов-убийц», способных, по мнению экспертов, начать «всеохватывающую разрушительную войну», — сообщает Fox News.

Как утверждается в недавнем совместно опубликованном докладе организации Human Rights Watch и Международного центра по правам человека Юридического факультета Гарварда, подобные «полностью автономные системы вооружений» противоречат Декларации Мартенса — положению, согласно которому новые военные технологии должны подчиняться «законам человечности» и «требованиям сознания» в случае, если в их отношении ещё не разработаны нормы международного права.

Как сообщает издание, к запрету полностью автономных систем вооружений призвали специалисты из 26 стран, включая главу корпорации Tesla Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возняка.

Как заявила в интервью газете The Guardian старший специалист по вопросам вооружений Human Rights Watch и координатор «кампании за запрет роботов-убийц» Бонни Докерти, разрешение на использование такого оружия «подорвёт установленные стандарты морали и закона». По её словам, «накал противостояния со стороны учёных, религиозных лидеров, компаний из области высоких технологий, неправительственных организаций и обычных граждан показывает: общественность осознаёт, что роботы убийцы переходят границы морали». По убеждению эксперта, эти опасения, « разделяемые многими правительствами», заслуживают немедленного ответа.

Как передаёт сайт телеканала, лидеры 70 стран соберутся 27 августа в Женеве для обсуждения вызовов, возникающих по вине полностью автономных систем вооружений. «Идея о передаче полномочий принятия решений о жизни и смерти холодным бездушным машинам, лишённым сочувствия и понимания, не стыкуется с Декларацией Мартенса, а у меня от неё стынет кровь», — делится мнением специалист по робототехнике Ноэль Шарки, предупреждавший об опасности «войны роботов» ещё в 2007 году.

Хотя полностью автономных систем вооружений до сих пор не существует, эксперты полагают, что их широкое использование — вопрос нескольких лет, отмечает Fox News. Более того, как сообщается в докладе, уже сегодня 12 стран ведут разработки или уже используют 381 вид частично автономных систем вооружений.

По сообщениям, против введения запрета на использование роботизированного оружия выступают Россия и ряд других стран, в том числе США, которые намерены блокировать любые дальнейшие переговоры по этой теме. При этом, согласно исследованиям, к 2020 году мировые расходы на производство полностью автономных систем вооружений возрастут до $188 млрд — против $91,5 млрд в 2016 году.