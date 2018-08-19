NTDTV: в Пекине показали роботов-умельцев — и на барабане сыграют, и коктейлем угостят

Всемирная конференция роботов, которая открылась в столице Китая, знакомит посетителей с самыми последними новинками в этой сфере. На выставке сотни мировых производителей представили свои новейшие разработки, включая робота-бармена, полуавтономную летучую мышь и даже действующую копию звезды китайского баскетбола в натуральную величину, передаёт NTD.

Всемирная конференция роботов в эти дни проходит в столице Китая. Проводят её третий год подряд. Сотни производителей со всего мира представляют свои новейшие разработки.

Немецкая фирма Festo показывает биотехнологическую полуавтономную летучую мышь. Она летит по заданной траектории, пользуясь технологией отслеживания движения.

ЛЮ ФАН, сотрудница Festo: Когда роботизированная летучая мышь движется по траектории, она должна корректировать свой полёт, если впереди будет препятствие. Робот посылает сигнал в центральный компьютер, а он оптимизирует маршрут в реальном времени.

Один из самых впечатляющих экспонатов — робот-бармен. Его автоматизированные руки могут трясти, взбалтывать и смешивать необходимые ингредиенты. Коктейль получается всего за минуту. Разработала робота компания из китайского города Харбин. Обещают, что стоить такой будет около 300 тысяч долларов.

ИНЬ ЧЖИЧАО, сотрудник Hit Robot Group: Этот робот-бармен может делать десятки коктейлей из десяти базовых вин. Он очень быстрый, коктейль готовит за минуту.

Ещё один популярный экспонат — роботизированная копия китайской звезды баскетбола Яо Мина в реальную величину. Он развлекает посетителей тем, что забрасывает мяч в корзину.

ЦЗЯ ЧЖУНЦАН, посетитель выставки: В последние два года роботы, включая искусственный интеллект, набирали популярность. На самом деле эту технологию разрабатывают уже много лет. Мы многие технологии усовершенствовали, однако в повседневной жизни роботы пока не могут нам полноценно помогать.

Китай остаётся одним из крупнейших рынков промышленных роботов. Спрос на различные их модификации растёт. Всемирная конференция роботов будет проходить до 19 августа.

Дата выхода в эфир 16 августа 2018 года.