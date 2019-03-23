Polityka: при всём своём желании Лукашенко не сможет поехать на торжества в Польшу

В отличие от Владимира Путина Александр Лукашенко получил приглашение на 80-ю годовщину начала Второй мировой в Польшу, пишет Polityka. Однако он вряд ли туда поедет, считает автор статьи: ему нужно поддерживать тёплые отношения с Москвой, и он понимает всю политическую подоплёку подобных исторических встреч. К тому же президент Белоруссии уже отказывался от более солидных приглашений.

Анджей Дуда пригласил в Варшаву на торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сложно ожидать, что он приедет, считает журналист Polityka Веслав Романовский: ведь Владимир Путин приглашения не получил.

Александр Лукашенко понимает политическую подоплёку истории, как понимает её и не приглашённый в Варшаву президент России. Для Минска Вторая мировая война началась с нападения фашистской Германии на Советский Союз. В каждом из городов Белоруссии улица 17 Сентября — символ исторической справедливости, знаковый день упадка «панской» Польши и обретения Белоруссией независимости. Бывшие заключённые Берёзы-Картузской, польского концентрационного лагеря, тоже имеют свои улицы и место в учебниках, особенно если они были коммунистами, рассказывает автор.

Белорусы критически смотрят на действия польского национального меньшинства и польских дипучреждений, культивирующих память о защитниках пограничных территорий Второй Речи Посполитой, об Армии Крайовой. В споре за наследие Второй Речи Посполитой и её политики национальных меньшинств они решительно встают на сторону приверженцев 17 Сентября, даже когда советские времена они называют оккупацией, добавляет он.

Белорусы имеют скорее хорошее мнение о Советском Союзе — они не особо сильно отличаются в этом вопросе от большинства россиян. Они гордятся своим соотечественником Феликсом Дзержинским, прославляют Иосифа Сталина — выдающегося предводителя, победителя фашизма. Власти сквозь пальцы смотрят на вандализм мест захоронения жертв сталинских преступлений, какое в последнее время имело место в Куропатах. Для политической системы Белоруссии, построенной на фундаменте контроля над гражданами, культ чекиста Феликса Дзержинского — это знак продолжения лучших советских традиций в государстве «нового типа», объясняет автор.

«Александр Лукашенко, принимая во внимание исторический критерий, которым несомненно руководствовался Анджей Дуда, ничем не отличается от Путина. Они оба приверженцы советского исторического нарратива. Следовательно, не это было решающим, когда польский президент направил приглашение», — подчёркивает журналист.

«Анджей Дуда выступает за ужесточение санкций по отношению к России, которая нарушает международное право и не считается с интересами соседей. Сложно принимать в Варшаве «завоевателя» Крыма и противника независимой Украины — с политической и моральной точки зрения, это невозможно», — добавляет он.

«В этом контексте позиция Белоруссии, можно сказать, немного отличается», — обращает внимание автор. Минск старается не подчиниться Москве, но и не может жить без её денег, нефти и газа. У него нет намерения связываться с Европой, а если и да, то в экономическом, а не в политическом плане. Минск не признал аннексии* Крыма и пытается находиться посередине, между Россией и Украиной, но прежде всего по экономическим причинам.

Для Польши Белоруссия очень важна. Она должна заботиться о своём национальном меньшинстве, поддерживая его общественную и экономическую позицию. Это сложное дело. Но не новое в Европе. Оно напоминает последний визит Эрдогана в Германию. Обед с ним бойкотировала почти вся политическая элита Германии, хотя газеты писали, что на Турцию — исторического, нынешнего и будущего партнёра Германии — нельзя смотреть сквозь призму её президента.

«Сложно делать ставки на приезд Лукашенко в Варшаву. Он отклонял уже не менее интересные приглашения. Он не поехал в Париж, когда его ждал Эммануэль Макрон, организатор торжеств 100-й годовщины окончания Первой мировой войны. Он не появился в Брюсселе на саммите «Восточного партнёрства». Символичным было его отсутствие на конференции по безопасности в Мюнхене. Он не доехал, потому что затянулась его встреча с Путиным в Сочи. На повестке стоял вопрос очередного кредита», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Веслав Романовский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



