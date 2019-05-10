TVP Info: позитивный образ Сталина России удалось построить прежде всего на незнании

Результаты опросов об отношении граждан России к личности Иосифа Сталина шокируют, пишет польский журналист Антони Рыбчинский. Вместе с тем они тем самым показывают, в каком этическом состоянии сейчас пребывает большая часть российского общества. По мнению автора, резкий рост сторонников Сталина, которые знают только о его успехах, и ничего о преступлениях, вписывается в агрессивную, военную, изоляционную и антизападную внешнюю политику и политику безопасности России.

«День Победы для жителей бывшего Советского Союза, прежде всего для россиян, скорее всего, самый главный праздник. Он напоминает о том, что они были сверхдержавой. Но 9 Мая нет и без Иосифа Сталина. Именно генералиссимус положил начало полувеку, во время которого Россия — в советском виде — была сверхдержавой. А то, что Сталин убил миллионы, и, главным образом, советских граждан, путинская пропаганда объяснит», — пишет на портале TVP Info польский журналист Антони Рыбчинский.

Трехметровый гранитный монумент, а на нем бюст из темной бронзы. Торжественное открытие после исполнения гимнов СССР и России. Место расположения — улица Большевистская, перед областной штаб-квартирой Коммунистической партии Российской Федерации. 9 мая в Новосибирске был открыт памятник Иосифу Сталину. «Шокирует? Точно не в России, а уже особенно в этом регионе. На окраинах Новосибирска находится район, больше напоминающий деревню, чем городской район, под названием Славянка. Чем славится Славянка? Все 25 местных улиц носят название Генералиссимуса Сталина. Они лишь пронумерованы. Жителям это вовсе не мешает, они сами это придумали», — объясняет автор.

Во всей России сегодня более 20 больших улиц, носящих имя Сталина. Это только некоторые символы его возвращения в общественное пространство. Еще десять лет назад тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков под влиянием критики прямо перед 9 мая велел снять со стен зданий изображения Сталина. Сегодня власть без опасений может напоминать о Сталине и даже прославлять его. Общественное согласие на это лишь растёт. Впрочем, это разрешение в большой степени следует из сознательной политики государства, подчёркивает журналист.

«Путинский режим уже давно Россию не только ментально ресоветизирует, а прямо-таки ресталинизирует», — отмечает Рыбчинский. Возрождается культ Сталина. Ему возводят памятники и бюсты. Военным частям возвращаются исторические названия времен войны. Сталин и его времена стали видимым элементом массовой культуры — от фильмов и книг до сувениров, футболок и гаджетов, продаваемых в массовом количестве на рынках, объясняет он.

В то время, когда маленькие и большие дети маршируют с муляжами оружия, их родители всё чаще восхваляют Сталина. Чем более жесткий курс политики теперешней власти, тем выше популярность Сталина в электорате Путина, и тем легче россиянам оправдать преступления.

Сильным эхом отразились недавно опубликованные результаты социологических исследований независимого «Левада—Центра». Оказалось, что большинство Россиян — 51%— позитивно оценивают Иосифа Сталина. Негативные оценки — лишь у 16%. Каждый четвертый проявил равнодушие, а 7% не имели мнения. Принимая во внимание масштаб сталинских преступлений, статистически невозможно, чтобы те, кто позитивно высказываются о диктатуре, не имели в семье убитых, заморенных голодом или посаженных в лагеря во времена Сталина, бьёт тревогу автор.

В начале 90-х российский МИД представил официальную статистику, согласно которой в результате всех репрессивных действий государственной власти по отношению к собственным гражданам ещё перед началом Великой Отечественной войны пострадавших было минимум 50 млн человек, из которых большая часть погибла. Согласно «Мемориалу» — который уже тридцать лет как собирает архивные данные и воспоминания жителей России — от сталинских репрессий непосредственно пострадало не менее 12,5 млн жителей СССР, отмечает он.

«Современные россияне, так хорошо говорящие о Сталине, этого не знают или не хотят знать. Это неудобное знание?», — задаётся вопросом автор. Принятие позиции, согласно которой диктатор виновен в убийстве миллионов человек, упала с 62% в 2016 году до 44% в 2018 году. Поражает, что все больше человек оправдывает сталинские репрессии великими целями и свершениями, достигнутыми в короткое время. В 2019 году такое мнение выразило 46% опрошенных. Одновременно сокращается число считающих, что человеческих жертв сталинского периода нельзя ничем оправдать: 60% в 2018 году, 49% в 2017 году, 45% в 2018 году.

Самое большое количество анкетированных «Левада—Центром» — 45% — выказывает Сталину уважение. Это даже на 12 % больше, чем годом ранее. Беспокоить должен рост количества закоренелых сталинистов. Четверо из ста россиян относится к диктатору с восхищением. Это в четыре раза больше, чем несколько лет тому назад. Россияне оценивают Сталина лучше, чем его последователей: Леонида Брежнева, Михаила Горбачева или Бориса Ельцина. На вопрос: «Какую роль сыграл Сталин в истории страны?», 51% россиян сказало, что скорее позитивную, а 18% — вполне позитивную. Следовательно, в сумме 69%, обращает внимание польский журналист.

Ещё быстрее, нежели прибывает фанатов, убывает критиков. В 2001 году негативно настроенных к Сталину было 43%. Сейчас — лишь 14%. Роль Сталина в жизни страны в 2003 году негативно оценивало 33% россиян, сегодня —19%. О скорее негативной роли говорит 14%, о вопиюще негативной — 5%, приводит данные он.

Топливо для роста популярности советского диктатора берет своё начало из двух источников. Один — это агрессивная, военная, изоляционистская, антизападная внешняя политика и политика безопасности России. Второй источник — это действия самих стран и соответствующим образом подаваемое в исторической, образовательной и медийной политике содержание. Внешняя политика СССР в период перед Второй мировой войной и во время Второй мировой войны оценивается некритично. «А это значит, что сегодня высокие отметки получает также лидер, который тогда правил государством. Результаты исследований показывают, в какой моральной кондиции находится сегодня большинство российского общества», — констатирует Рыбчинский.

Оценки Сталина следует видеть в более широком контексте усиливающейся радикализации общества, одобрения правления сильной рукой, готовности к войне. Согласно ноябрьскому опросу «Левады» в 2018 году, 75% россиян считает, что их страна — это держава, 58% считает, что россиянам нужна сильная рука. Из последних исследований следует, что россияне идеализируют сталинский период, видя в Сталине умелого менеджера, а в СССР — государство, свободное от коррупции. «Эффективный менеджер? — как-то они не хотят помнить, что большая индустриализация была в большей степени делом бесплатной насильственной работы заключённых ГУЛАГа. А полеты в космос — это заслуга ученых, посаженных в золотую клетку так называемых закрытых городов», — объясняет он.

47% российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышало про статистку репрессиий, следует из опроса ВЦИК. Этот результат шокирует ещё больше, потому что более чем у одной трети из них в семьях были репрессированные во времена Сталина. В свою очередь, из опроса «Левада—Центра» от 2017 года следует, что лишь 39% россиян имеют понятие о репрессиях и считают их преступлениями.

Каждый четвёртый признал их «политической необходимостью». Растёт также число россиян, которые признают, что ничего не знают о сталинских репрессиях — в 2012 году такое мнение имели только 6% опрошенных, в мае 2017 года это число выросло до 13%. «Позитивный образ Сталина удалось построить, прежде всего, на незнании. Не рассказывают о Большом терроре, а подчёркивают значение Победы в Великой Отечественной войне или массовой индустриализации», — сожалеет журналист.

Распространение правды о преступлениях Сталина воспринимается как нападение на современную Россию и её настоящие власти. Ещё большей поддержкой россиян, нежели сама личность Сталина, пользуются сталинские идеи и ценности. «И здесь нечему удивляться. Россия не прошла очищения по примеру хотя бы денацификации Германии. Не было люстрации, не было декоммунизации. Если в годы перестройки и правления Ельцина Москва даже призналась в каких-то преступлениях и ошибках, то во времена Путина, а в особенности в последние годы, она систематически отступает от этого», — подчёркивает Рыбчинский.

В октябре 2017 года во время церемонии открытия московского памятника Стены скорби Путин заявил, что ужасное, полное угнетений прошлое советских правительств не может быть забыто, и его нельзя оправдывать. В октябре 2018 года президента уже не было на торжествах Дня памяти жертв политических репрессий.

«Путин даже не обмолвился об этом словом. Путинская пропаганда переписывает историю заново. Начиная от пакта Молотова-Риббентропа и Катыни, заканчивая нападением на Афганистан. В этой истории есть много места для таких личностей, как Сталин и исключительно в хорошем свете. Есть место для палачей, и всё меньше места для жертв», — резюмирует на портале TVP Info польский журналист Антони Рыбчинский.