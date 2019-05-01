Экс-президент Польши: интеграция с Москвой всегда плохо для нас заканчивалась

Польша убежала с Востока, но она всё ещё чувствует за спиной дыхание России. Поэтому единственный шанс для неё — это закрепиться в Европе, уверен экс-президент Польши Бронислав Коморовский. В интервью Fakt24 он объяснил, что Польша ввиду своего исторического опыта должна осознавать, что в современном мире она может быть либо европейской, либо она будет зависима от России, — а интеграция с Россией для неё всегда заканчивалась плохо.

«У Польши есть только два пути: либо московский, либо европейский, другого просто не существует», — говорил когда-то глава польской дипломатии Кшиштоф Скубишевский. И хотя 15 лет назад Польша, вступив в ЕС, выбрала европейский путь, эти слова и сегодня актуальны, заявил в интервью порталу Fakt24 бывший президент Польши Бронислав Коморовский.

Учитывая опыт Польши: упадок в 18 веке и ликвидацию государства, разделы, — страна должна хорошо осознавать, что в современном мире она может быть либо европейской, либо зависимой от России. Актуальность этих слов подтверждает также «постоянное стремление путинской России к тому, чтобы ослабить ЕС любыми способами». Ослабить его значение, силу, а прежде всего, внутреннее единство.

«Россия стремится — и это записано в её стратегических документах, поэтому она не делает из этого никакой тайны, — к торможению процесса интеграции европейского западного мира. Почему? Потому что она последовательно противопоставляет ему своё видение интеграции восточного мира вокруг Москвы. И это и есть та самая дилемма: мы будем либо в кругу интеграции западного мира, либо в кругу российской интеграции, которая всегда для нас плохо заканчивалась», — считает бывший глава польского государства.

И, несмотря на то что поляки сделали свой выбор — они выступают в роли наиболее приверженного к ЕС народа в Европе, — Польше всё равно угрожает московский сценарий, подчёркивает Коморовский.

«Несмотря на тот факт, что мы поколение счастливчиков, которое дождалось того, что уже второе поколение подряд работа над Польшей продолжается, а не начинается заново, и что уже второе поколение подряд мы наслаждаемся свободой и суверенностью нашей отчизны — это счастливая случайность, а не правило в масштабе нескольких сотен последних лет нашей истории. В нашем геополитическом положении суверенность не является чем-то очевидным. Это скорее отход от грустного правила, когда каждое поколение Польшу настигала война, когда каждое поколение кто-то у нас отнимал нашу независимость, и каждое поколение нас оттягивал назад злой рок истории», — объясняет он.

В интервью Бронислав Коморовский отмечает, что в Европейском союзе наблюдается нарастание националистических движений, и такая опасность касается и Польши. Россия, по его словам, всегда умело и эффективно пробуждала все центробежные движения, национализм, внутреннюю агрессию в разных странах. Это старая политическая школа, получившая свою практику ещё до коммунистических времён. Можно догадаться, что российская политика вдохновляет такое нарастание национальных настроений, а это ослабляет процесс интеграции.

«Сегодня, по истечении 15 лет членства в ЕС, мы с трудом догнали Португалию и Грецию, но это ведь совершенно не соответствует польским амбициям! Польское величие — а ведь каждый народ должен мечтать о величии — может реализоваться только тогда, когда мы попадём в центр европейской группы богатых стран мира», — подчёркивает он.

На вопрос о том, каковы недостатки ЕС, Бронислав Коморовский отвечает: «Нет идеалов. Я тоже вижу недостатки, но отношусь к ним, как к цене, которую следует заплатить за гарантию безопасности, развитие и благосостояния». Пока что нет идеи реформы ЕС. Есть только идея торможения и создания трудностей интеграции, но это подножка процессу интеграции Европы! Это никоим образом не относится к размышлению об укреплении Европейского союза.

«В этом мире нет места для слабых. Особенно для тех, кто живёт рядом с державой, какой является Россия. И если речь идёт о так называемой Европе отчизн, то таким является, по моему мнению, сегодняшний Евросоюз. Европейский патриотизм не заменит патриотизма отдельных народов, создающих ЕС. По моему убеждению, как раз наоборот — европейский патриотизм будет и дальше суммой национальных патриотизмов», — отмечает он.

«Мы убежали с Востока, но мы всё ещё чувствуем за спиной дыхание России. Единственный шанс для нас — это закрепиться в Европе. США для нас очень важны, но они не заменят европейской интеграции, и они не являются достаточным ответом на многие польские дилеммы и проблемы, следующие из исторического запоздания и опыта, из нашего настоящего географического положения между Россией и Западной Европой», — резюмирует в интервью порталу Fakt24 бывший президент Польши Бронислав Коморовский.