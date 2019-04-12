Польский эксперт: у нас нет нормальных отношений с Россией почти 30 лет

За последние 30 лет случилось несколько проблесков в отношениях Польши с Россией, которые обусловлены постоянным стремлением России к возрождению империи, рассказывает польский эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы. Ведь Россия продолжает причислять Польшу к своей сфере влияния, считая, что всё пространство между ней и Германией — это территория, на которой она обладает особыми привилегиями, объясняет он.
«На настоящий момент польско-российских отношений практически нет. Нет реального сотрудничества по каким-либо темам, среди прочего в вопросах безопасности или экономики. Немного завяли также культурные связи. И это вовсе не вызывает удивления, потому что на настоящий момент российская культура сильно пропитана имперской идеологией, впрочем, как и все аспекты функционирования России. Она превращается в инструмент российской политики, которая явно враждебна к нам», — заявил в интервью Polskie Radio эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы.
Гость эфира напомнил, что после круглого стола в Польше имело место несколько моментов, когда отношения между Польшей и Россией становились теплее на непродолжительный период, но при этом он отметил, что их было очень мало. «За последние 30 лет было несколько проблесков в отношениях Польши с Россией. Однако на самом деле на протяжении всего этого времени Россия постоянно стремилась возродить империю — она причисляла и по-прежнему причисляет нас к своей сфере влияния. Возрождение империи основывается на том, что Россия всё пространство между ней и Германией воспринимает как территорию, на которой она обладает особыми привилегиями», — объяснил он.
В интервью международный обозреватель затронул также вопрос смоленской катастрофы. Он говорил о том, насколько, по его мнению, это трагическое событие сказалось на отношениях Польши и России.
«Катастрофа произошла в особый момент. С 1989 года каждое польское правительство и каждый президент пытались наладить отношения с Россией, и тогдашний премьер-министр Дональд Туск хотел на глазах ЕС осуществить в этом плане перезагрузку. Однако противоположную позицию якобы занимал русофобский Лех Качиньский, который в 2008 году полетел в Тбилиси, чтобы вместе с собравшимися благодаря ему лидерами стран Центральной Европы поддержать грузин в противодействии российской агрессии. Я думаю, что это было что-то такое, что Россия никогда не простила Леху Качиньскому, и это также поспособствовало такому, а не иному контексту катастрофы», — резюмировал в интервью Polskie Radio эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы.
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