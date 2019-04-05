Польский эксперт призвала членов НАТО не ссориться — а то Россия нападёт

Разногласия и ссоры в НАТО, прежде всего по линии США — Германия, в будущем могут привести к ситуации, в которой Россия рискнёт предпринять определённые агрессивные действия в отношении альянса, уверена польский эксперт Юстина Готковская. В эфире Polskie Radio она отметила, что Россия не без оснований считает, что в результате полный разногласий альянс не предпримет никаких ответных действий.
По случаю 70-й годовщины основания Североатлантического альянса в Вашингтоне состоялся саммит. Во время двух сессий и рабочего ланча министры иностранных дел стран — членов НАТО среди прочего вели дискуссии на тему России, борьбы с терроризмом и увеличения расходов на оборону среди европейских стран. Но этот саммит в целом безусловно заставляет задуматься над отношениями между США и европейскими странами, уверено Polskie Radio.
Эксперт Юстина Готковская из польского Центра восточных исследований в эфире радиостанции подтвердила слова генерального секретаря Йенса Столтенберг о том, что в НАТО имеет место определённый парадокс. С одной стороны, ряд таких мер, как укрепление присутствия на восточном фланге НАТО, подтвердил, что альянс в состоянии принимать решения и укреплять политику устрашения и политику обороны в регионе.
«Однако с другой стороны, в политическом плане мы имеем отношения с различного рода разногласиями и ссорами между США и крупнейшими государствами Европы, прежде всего Германией и Францией», — подчеркнула она. Германию обвиняют в недостаточных расходах на оборону, что создаёт огромную проблему в НАТО. «Это демонстрирует споры внутри немецкой правящей коалиции. ХДС и ХСС решительным образом выступают за достижение такого уровня расходов на оборону, на который согласилось Министерство обороны Германии. А в СДПГ к настоящему моменту введутся дебаты по новой программе партии, которая является более социальной и пацифистской. Я бы сказала, что она даже имеет антиамериканскую окраску», — отметила Готковская.
Эксперт также подчеркнула, что политическая сплочённость альянса — важный элемент для устрашения России. «Отсутствие политической сплочённости, все недоразумения между Соединёнными Штатами и европейскими союзниками решительным образом не способствуют укреплению политики устрашения и обороны», — объяснила она.
«Ссоры в НАТО могут в будущем привести к тому, что Россия рискнёт предпринять определённые агрессивные действия в расчёте на то, что она встретится с разделённым альянсом и отсутствием реакции», — резюмировала Юстина Готковская в эфире Polskie Radio.
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