Экс-министр обороны Польши предложил прикрыться Европой от нападения России

Политический курс Дональда Трампа не оставляет Польше выбора: Варшава больше не может рассчитывать только на Североатлантический альянс и США, считает бывший министр обороны Польши Богдан Клих. В издании Gazeta Wyborcza он утверждает, что пренебрежение Европой может обойтись его стране очень дорого в случае «нападения России».

«Как защитить Таллин и Сувалки, если Россия захочет их занять?» — задаётся вопросом в издании Gazeta Wyborcza бывший министр обороны Польши Богдан Клих. «Высказывания Дональда Трампа, ставящие под сомнение безоговорочную солидарность альянса НАТО, породили у многих европейцев беспокойство, плодом которого стало укрепление совместной оборонной политики. Это хорошо. Однако было бы плохо, если бы ЕС начал создавать альтернативу альянсу», — продолжает он.

Во время недавнего визита в Варшаву генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Мы имеем дело с определённым парадоксом. Мы видим разницу мнений в определённых вопросах, таких как торговля, изменение климата, ядерное соглашение с Ираном, продолжается спор за распределение между странами расходов на оборону, но несмотря на эти разногласия также видно, что в НАТО Северная Америка и Европа вместе делают намного больше, чем они делали в течение долгих лет». И это последовательное укрепление восточного фланга НАТО проходит с большим участием американской стороны, что особенно видно в Польше, добавляет автор.

Сначала во время саммита в Ньюпорте одобрили создание союзных сил быстрого реагирования. Также союзники начали проводить полномасштабные учения в странах восточного фланга, чтобы показать России, что альянс серьёзно относится к обязательствам по отношению к каждой стране-члену, и особенно приграничным, таким как Польша и прибалтийские страны, напоминает он.

Потом настало время для ротационного размещения в этих странах многонациональных батальонов НАТО с командованием в польском городе Эльблонг. Этому расширенному передовому присутствию союзнических сил сопутствовало перемещение в Польшу американской тяжёлой бригады, а также размещение техники США, которую могут использовать дополнительные силы в случае угрозы для северо-восточного рубежа НАТО. В сумме на территории Польши сегодня размещается около 4,4 тыс. солдат в форме армии Соединённых Штатов. «По сравнению с первыми соглашениями, подписанными министром Сикорским и мной, это означает большой количественный скачок», — подчёркивает бывший министр обороны Польши.

Следовательно, можно сказать, что НАТО на данный момент располагает силами немедленного реагирования, укреплёнными силами быстрого реагирования, расширенным присутствием на передовом восточном фланге и ещё дополнительно теми основными силами, которые должны прийти на помощь в течение 30 дней, если страна окажется под угрозой. И на этом основывается нынешняя доктрина НАТО, которая звучит как «устрашение силами подкрепления», объясняет автор.

«Только никто до сих пор не ответил убедительно на вопрос: а что будет в течение этих 30 дней? Остановит ли это «устрашение» Россию перед возможной агрессией? Это называется «пробел в 30 дней», для которого НАТО должно найти решение. Потому что все эти силы не обеспечат защиту, особенно Сувальского перешейка и прибалтийских стран, которые Россия может занять ещё до того, как придёт помощь», — бьёт тревогу экс-министр.

Не без участия президента Трампа также появилась политическая проблема. Достаточно было только одного его высказывания, что НАТО устарело, чтобы вызвать беспокойство в Европе. А для России — это подарок и поощрение к действию, объясняет он. Трамп начал воспринимать союзнические обязательства как предмет для переговоров, ставя под сомнение принцип «один за всех и все за одного». Поэтому активность ЕС в военном плане очень нужна. У ЕС уже есть в копилке более 30 военных, гражданских и смешанных миссий, а принятая недавно Глобальная стратегия ЕС служит предвестником ещё большей международной активности.

«Это всё в интересах Польши. Наша национальная безопасность должна быть укреплена снаружи тремя столпами: НАТО, США и ЕС. Пренебрежение последним и концентрация на втором приводит к тому, что в момент угрозы мы можем не суметь ответить на вызовы с Востока. Маргинализация нашей позиции в Евросоюзе и ослабление союзнических связей с некоторыми европейскими членами НАТО по собственному желанию является стратегической ошибкой. Она может пошатнуть безопасность нашей страны в кризисной ситуации», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza бывший министр обороны Польши Богдан Клих.

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