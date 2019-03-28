Welt: отказавшись переводить время, ЕС рискует запутаться и не выспаться

Вопрос решён: в 2021 году жители Евросоюза переведут стрелки часов в последний раз, сообщает Welt. Европейский парламент проголосовал, и теперь странам — членам ЕС предстоит сделать выбор: летнее или зимнее время, отмечает немецкий телеканал.
Всё, вопрос решён: в 2021 году стрелки часов переведут в последний раз. Европарламент проголосовал и теперь намерен отменить переход на другое время раз и навсегда. Голосование было важным промежуточным шагом. Странам — членам ЕС теперь, однако, предстоит сделать выбор: летнее или зимнее время. Репортаж Сабрины Бейренс.
Отказ от перевода часов — дело решённое. Теперь предстоит выбрать: зимнее или вечное летнее время.
СВЕН ШУЛЬЦЕ, депутат Европарламента:Решение должны будут принимать страны — члены ЕС. Они также должны позаботиться о том, чтобы в Европе не началась путаница. Вот только пока есть сомнения, что им это удастся.
Если в соседних странах стрелки часов будут показывать разное время, то это будет служить препятствием в первую очередь для торговли в Евросоюзе. Экономисты поэтому предупреждают, что не должно быть больше трёх часовых поясов. У единых правил есть, однако, и недостатки. В случае перехода на постоянное зимнее время в Польше солнце будет вставать уже в три утра, тогда как в случае перехода на постоянное летнее время в Испании — лишь в десять утра. В одном опросе именно за переход на постоянное летнее время проголосовали 84 процента жителей ЕС. И всё-таки проголосуют ли немцы так же?
ДЕВУШКА:Я бы больше не переводила. Меня этот вариант устраивает. Я бы приняла такое же решение.
ДРУГАЯ ДЕВУШКА:На мой взгляд, просто отлично, что этого больше не случится.
МУЖЧИНА:Я бы сделал выбор в пользу летнего времени, поскольку для нас всех это более разумный вариант.
Впрочем, сомнологи с этим совершенно не согласны. Понятно, что тёплые летние вечера прельщают, для работы и учёбы лучше всё же подходит зимнее время. Кроме того, затяжные дни приводят к большему дефициту сна.
ПЕТЕР ЯНГ, профессор:Один из, так сказать, биологических аспектов перехода на летнее время — это то, что оно соблазняет нас дольше бодрствовать и меньше спать. В этом плане предпочтение отдаётся зимнему времени.
Обсуждать вопрос продолжат министры транспорта стран ЕС. До осени этого года они должны по возможности выработать общую линию: летнее или зимнее время. В любом случае 78 процентов немцев хотели бы навсегда отказаться от перехода на другое время.
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