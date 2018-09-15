«Потолстеем, поглупеем»: Die Presse призвала ЕC не повторять российский «эксперимент с часами»

Подавляющее большинство жителей Европы высказалось за переход на постоянное летнее время, сообщает Die Presse. Учёные, однако, предупреждают, что отказ от зимнего времени чреват последствиями, и «Россия с этим уже сталкивалась», отмечает австрийская газета.

Подавляющее большинство европейцев высказалось за отказ от зимнего времени, сообщает Die Presse.



Учёные, занимающиеся исследованием сна, однако, предупреждают о негативных последствиях «перехода на постоянное летнее время», отмечает австрийская газета.



Зимнее время «лучше всего соответствует биологическим часам» человека, утверждают учёные. По их словам, переход на летнее время приводит к недосыпу и тем самым вредит здоровью и снижает работоспособность — и «Россия с этим уже сталкивалась».



«Мы, европейцы, потолстеем, поглупеем и станем более раздражительными», — констатирует профессор Мюнхенского университета Тиль Рённеберг.



Дело в том, что после перехода на постоянное летнее время люди вынуждены гораздо чаще вставать, когда на улице ещё темно: это повышает риск заболевания диабетом и развития депрессии, поясняет немецкий учёный. В результате появляются проблемы со сном и в учёбе, снижается работоспособность. Особенно, подчёркивает Рённеберг, страдают школьники и студенты, которые при хроническом недосыпе не в состоянии усвоить материал в полной мере.



«Любая страна, которая этого не сделает (не перейдёт на постоянное летнее время. — ИноТВ), обгонит нас в академическом плане», — таков прогноз профессора Мюнхенского университета.



В России же от летнего времени отказались в первую очередь из-за того, что из-за позднего восхода солнца зимой жители страны «были постоянно переутомлены: это негативно сказывалось на способности концентрироваться и повышало вероятность аварий», отмечает Die Presse.