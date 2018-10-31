Le Temps: отказаться от перевода стрелок в Европе будет сложнее, чем ожидалось

Отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время в Евросоюзе будет сложнее, чем ожидалось в момент, когда эта идея была предложена председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, пишет Le Temps. Так, встреча министров транспорта ЕС уже отодвинула первоначальный срок отказа от перевода стрелок с 2019 на 2021 год. Как отмечает издание, страны-члены ЕС по-разному смотрят на эту идею, к тому же, существуют опасения, что мера вызовет ряд технических затруднений.

В конце лета выдвинутая председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером идея отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время в Европейском Союзе, казалось, понравилась всем, отмечает швейцарское издание Le Temps. Однако, похоже, что в итоге осуществить отказ от перевода стрелок в ЕС будет сложнее, чем предполагалось, пишет газета.

Встреча министров транспорта европейских стран уже положила конец надеждам на то, что отказ от перевода часов удастся осуществить в ускоренном режиме, уже в 2019 году, как надеялась Европейская комиссия, пишет издание. На сегодняшний день большинство стран-членов ЕС сошлись на том, что изменения должны вступить в силу в 2021 году. По словам австрийского министра транспорта Норберта Хофера, достигнуть цели к 2019 году не представляется возможным из-за существующих технических ограничений. Так, авиационному сектору потребуется 18 месяцев для адаптации своей работы к новому расписанию.

Как напоминает издание, Европейская комиссия предложила положить конец практике перевода стрелок на зимнее и летнее время, действующей в Европе с 1980 года, не позднее 2019 года, при этом предложив государствам самим принимать решение о том, какое время (зимнее или летнее) использовать. Как сообщается, целью Еврокомиссии не является приведение все стран ЕС к единому времени, однако отказ от перевода стрелок не должен стать причиной возникновения большого числа разных часовых поясов.

Как отмечает газета, не все страны-члены ЕС придерживаются единого мнения о необходимости предложенной меры. Так, северные страны, такие как Финляндия, горячо поддерживают инициативу, желая остаться в летнем времени. На юге же, к примеру в Греции и Португалии, идея встречает отпор: жители настаивают на сохранении текущего порядка вещей, который более удобен с точки зрения туризма и сельского хозяйства. Великобритания не рада перспективе отказа от перевода стрелок, а Дания, хоть и поддерживает инициативу, не может определиться, какое время выбрать.

Для Вены, председательствующей в данный момент в ЕС, это не означает, что согласие между членами Евросоюза не может быть достигнуто в принципе. Представители Австрии предлагают провести ещё одну встречу, посвящённую этому вопросу, в декабре. Кроме того, высказываются идеи о создании должности «координатора часовых поясов», который бы гарантировал «гомогенное» функционирование системы. Помимо этого, членов ЕС заверяют, что в случае возникновения «непредвиденных проблем», они смогут вернуться к прежней системе.