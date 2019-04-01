Times: Всемирный семейный конгресс стал для Кремля поводом сблизиться с европейскими популистами

Прошедший в Вероне Всемирный семейный конгресс не только объединил сторонников традиционных семейных ценностей и противников абортов, но и дал Кремлю возможность найти точки соприкосновения с европейскими популистами, пишет The Times. По мнению экспертов, выступая в защиту традиционных семей, Москва ищет возможности для расширения своего влияния на континенте.

«На первый взгляд крупнейшая в Европе конференция, посвящённая защите гетеросексуальных браков и борьбе с абортами и правами секс-меньшинств выглядит так же, как и другие собрания христианских фундаменталистов», — пишет корреспондент The Times в Вероне, где проходит Всемирный семейный конгресс. Однако, по мнению критиков, это мероприятие стало «точкой сцепления» между набирающими вес популистами Европы и «усилиями Кремля по расширению своего влияния на континенте».

«Использование религии в целях противостояния европейскому истеблишменту выгодно Москве», — считает специалист по отслеживанию гомофобии Нил Датта. В подтверждение этих слова автор перечисляет выступления на мероприятии представителей России. Православный священник Максим Обухов, к примеру, назвал гомосексуализм «болезнью духа», а глава благотворительного фонда Елена Мильская утверждала, что Европа меняет отношение к программе Владимира Путина по поддержке гетеросексуальных семей.

Как напоминает автор статьи, идея конгресса родилась в США, однако сегодня в нём больше ощущается европейский дух, а ежегодные конференции проводятся в Грузии, Молдавии и Венгрии. «Гвоздём программы» конгресса в Вероне стал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, по утверждениям многих, самый влиятельный из европейских ярых популистов и не самый очевидный кандидат на роль «чемпиона по традиционным семейным ценностям». У 46-летнего политика имеются дети от двух разных женщин и подруга, которая моложе его на 20 с лишним лет.

Среди участников конференции были и итальянцы, «помогавшие укрепить политические связи» между Москвой и партией Маттео Сальвини в Италии, подчёркивает журналист. В их числе Клаудио Д’Амико, представивший Сальвини Путину в 2014 году. Как напоминает автор, с тех пор Сальвини регулярно защищал Россию в международных спорах, выступал против антироссийских санкций, а также признавался, что «в России чувствует себя как дома», в отличие от многих европейских стран. Хотя итальянский вице-премьер опроверг информацию о планах России по финансированию его партии, он всё же подписал соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» и встречался с депутатом Государственной Думы РФ Виктором Зубаревым, который также присутствовал на конференции.

Официальный представитель России на конгрессе Алексей Комов также был одним из первых сторонников Сальвини. Как напоминает издание, на съезде партии «Лига Севера» в 2013 году, бывший сотрудник благотворительного фонда Константина Молофеева заявил: «Мы ваши братья в России, мы поддерживаем ваши ценности, наши общие христианские, европейские ценности». Выступая на конгрессе в Вероне, Комов отметил: «Есть ощущение возрождения консервативного движения, которое станет заметно в ходе предстоящих выборов. Посредством Всемирного семейного конгресса, мы предлагаем привлекательные идеи».

При этом, как отмечает издание, присутствие Сальвини на мероприятии усилило раскол между ним и другим вице-премьером и видным членом правящей коалиции в Италии, главой партии «Движение пяти звёзд» Луиджи Ди Майо. Последний обвинил участников собрания в желании запереть женщин дома. «Мы не станем прославлять Средневековье, как это, к сожалению, решила сделать часть нашего правительства», — подчеркнул Ди Майо.