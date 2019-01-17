«Семья перестаёт быть ценностью» — Le Figaro объяснила причины спада рождаемости во Франции

Обыкновенно высокие показатели рождаемости во Франции в последние четыре года не перестают снижаться, пишет Le Figaro. Такое положение вещей, на взгляд издания, неудивительно. Политика властей, распространение в обществе потребительского отношения к рождению детей, а также постепенное разрушение семейных ценностей не могли привести к другому результату, уверяет газета.

«Демографическая жизненная сила Франции, столь долгое время гордившейся своим желанием рожать детей, чахнет в течение вот уже четырех лет», — сожалением отмечает Le Figaro в редакционной статье, имея в виду последовательное снижение рождаемости во Франции в течение последних четырёх лет. «Но разве могло быть иначе?» — задаётся риторическим вопросом издание.

Стоит ли удивляться снижению рождаемости, когда некоторые исследования рекомендуют «рожать меньше детей» в качестве меры борьбы с выбросами парниковых газов — наряду с вегетарианством и привычкой «оставлять машину в гараже», негодует автор статьи.

Не способствует повышению рождаемости и последовательное «свёртывание» политики поддержки семьи в последние годы. Эти изменения объясняются бюджетными трудностями, но по факту являются частью «масштабного движения в сторону исчезновения понятия «семья» как ценности», полагает журналист издания. Сегодня слово «семья» используется исключительно во множественном числе — чтобы подчеркнуть всевозможное разнообразие её форм, подразумевающее любое количество и соотношение полов родителей.

Кроме того, постепенное распространение в обществе идеи о признании «права на ребёнка» неотъемлемым сводит «чудо новой жизни» к «простой потребительской гипотезе», пишет Le Figaro. «Нельзя ли разглядеть в этом появлении ребёнка-продукта одну из тех причин, что напротив подталкивают всё больше пар отдать предпочтение другим «предметам», которые они сочтут более полезными для своего развития?» — задаётся вопросом издание.

В этом контексте неудивительно, что в большом общенациональном обсуждении важных для Франции вопросов, которое проходит сегодня в стране по инициативе Эммануэля Макрона, рассмартиваются идеи экспертного центра Terra Nova, «выступающего за упразднение прав наследования», считает автор статьи. «Великий эгалитаризм, крестовый поход против любой формы наследия — имущественного, генетического или культурного — таким образом желает навязать нам появление ребёнка нового типа, который отчасти будет предметом личного пользования, отчасти — социальным продуктом», — пишет газета.

Подобная концепция не только не способствует демографическому росту во Франции, она «пренебрегает нашей общественной системой и ослабляет связь поколений, на которую она опирается». Если Эммануэль Макрон действительно желает положить конец расколу во французском обществе, ему стоит прежде всего обратить внимание на «настоящие истоки жизненной энергии и щедрости, составляющие основу нации», — заключает Le Figaro.