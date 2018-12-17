ABC: в Испании на смену бэби-буму 60-х пришёл «death boom»

В первом полугодии 2018 года в Испании отмечено небывалое за последние несколько десятилетий снижение числа новорождённых, пишет газета ABC. Времена бэби-бума остались в прошлом, и теперь мало шансов, что они вернутся. А им на смену пришёл резкий рост смертности — «death boom», отмечается в статье.
Испания остаётся без детей, пишет испанская газета ABC. С каждым разом становится всё меньше шансов на повторение бэби-бума 1960-х годов, сетует издание.
В первом полугодии 2018 года было зарегистрировано почти 180 тыс. новорождённых — это самый низкий показатель с 1941 года, когда впервые начали вести официальную статистику. По сравнению с тем же периодом в 2017 году число новорождённых снизилось на 5,8%, причём количество детей, рождённых испанскими матерями, упало более чем на 7%.
При этом средний возраст матери при рождении ребёнка перевалил за отметку 32 года, сообщает издание со ссылкой на данные, опубликованные Национальным институтом статистики.
Между тем демографы предупреждают, что сравнивать низкую рождаемость с данными 1941 года не совсем некорректно.
«Очень возможно, что в Испании не было такой низкой рождаемости с XVIII в», — пояснил ситуацию Алехандро Макаррон, директор организации Фонд демографического возрождения.
В последние годы спад рождаемости стал тенденцией, которую очень сложно повернуть вспять, отмечает испанский ABC.
По словам Макаррона, переход страны от «бэби-бума» к «death boom» (резкому росту смертности. — ИноТВ) стал «неудобной правдой», которую политические партии не решаются затрагивать.
Данные говорят сами за себя. За первое полугодие 2018-го количество смертей в стране увеличилось на 2,1%. Прежде всего, это вызвано высокой смертностью, зарегистрированной в январе — в один из самых холодных месяцев в году.
Число умерших в первом полугодии 2018 года — свыше 226 тысяч человек — превысило количество новорождённых более чем на 46 тыс. человек. И этот негативный показатель наблюдается в Испании уже четыре года подряд, отмечает ABC.
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