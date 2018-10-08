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Политнавигатор: высокую смертность среди украинцев депутат Рады сравнил с голодомором

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский депутат Евгений Мураев заявил, что за последние годы население Украины сократилось на миллион человек. Как пишет «Политнавигатор», политик отметил, что темпы вымирания украинцев сегодня сопоставимы с голодом начала 1930-х годов прошлого века.
Политнавигатор: высокую смертность среди украинцев депутат Рады сравнил с голодомором
Reuters

Темпы вымирания украинцев сопоставимы с голодом начала 1930-х годов прошлого века – за последние годы население страны сократилось на миллион человек. Как передаёт «Политнавигатор», об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Нас стало на 10 миллионов меньше, и миллион умер. Если девять уехало, то миллион реально умер, потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, невозможно обеспечить себя питанием. Пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор? С той скоростью, с которой вымирает украинская нация, она сопоставима со скоростью голодомора», – заявил Мураев. 

Как напоминает издание, ранее экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что Украину ждет демографическая катастрофа, поскольку смертность в стране в два раза превышает рождаемость.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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