N-TV: даже после 28 лет единства Восточная Германия сильно отстаёт от Западной

С объединения Германии прошло уже 28 лет, а восток страны по-прежнему сильно отстаёт от запада, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По данным ежегодного правительственного отчёта, восточные земли Германии до сих пор заметно уступают западным по уровню заработных плат и экономическим показателям, поэтому в них видят, в первую очередь, проблему.

С момента объединения Германии прошло уже 28 лет, а восток страны по-прежнему сильно отстаёт от запада, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Несмотря на некоторый прогресс в попытках нагнать отставание востока, между двумя частями Германии всё ещё существуют огромные различия в экономических показателях. В ежегодном отчёте немецкого правительства по поводу единства страны говорится о том, что за 28 лет в жизненных условиях обеих частей Германии появилось больше сходства, но восток по-прежнему сильно отстаёт от запада, например, по уровню зарплат и экономической мощности. Кроме того, там не хватает центральных офисов крупных компаний, а ориентированность экономики восточных земель Германии на экспорт по сей день значительно уступает показателям западных земель.

Как следует из отчёта, представленного уполномоченным немецкого правительства по восточным землям Кристианом Хирте, структурные различия между обеими частями Германии приводят к меньшей активности в исследовательской деятельности и сфере инноваций, менее выраженной склонности к выходу на международный уровень. Также отмечаются низкая производительность и отсутствие зарплат высшего уровня.

В начале 1990-х годов произошло серьёзное сокращение численности детей и отток молодых квалифицированных специалистов, что в конечном итоге имело долгосрочные последствия, отмечается в правительственном отчёте. Несмотря на рост уровня рождаемости, численность населения в бывшей Восточной Германии, и особенно численность дееспособных лиц, продолжает снижаться. Старение населения здесь происходит быстрее, чем в западных федеральных землях. Всё это оказывает многостороннее влияние на выравнивание экономических показателей и уровня жизни, подчёркивают составители документа.

Между тем правительство Германии собирается и дальше работать над устранением «структурных слабостей» востока страны, рассказывает немецкий телеканал. Возрастная структура населения, складывающаяся там менее удачно, чем в западной части Германии, а также менее высокая плотность населения ограничивают число специалистов. За последние пять лет ситуация обострилась примерно в двух третях всех профессий, и это характерно, в первую очередь, для Восточной Германии.

Тем не менее уполномоченный правительства по делам восточных земель усмотрел в представленном отчёте и положительные моменты, продолжает N-TV. Так, наблюдаются позитивные изменения на рынке труда на востоке. В начале 2000-х годов разница в уровне безработицы между двумя частями страны превышала 10%, а в 2017 году она составила лишь 2,3%.

Помимо этого, Восточная Германия хорошо проявила себя в исследовании ключевых технологий. Совмещать семейную жизнь и профессиональную деятельность на востоке также значительно проще, и почти половину всего занятого населения в восточных землях Германии составляют женщины.

Однако в уровне доходов продолжают сохраняться различия: средняя заработная плата на востоке страны не дотягивает до западной. Впрочем, по уровню чистого дохода разница не столь велика, уверяют составители отчёта. В то же время восточные земли Германии в правительстве продолжают рассматривать исключительно как проблемные. «Это досадно, потому что из-за этого быт и жизненные реалии людей отражаются в искажённом виде», — раскритиковал нынешнее положение дел уполномоченный правительства по востоку Германии Хирте.