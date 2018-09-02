ZDF: США не считаются с коренным населением ради добычи урана у Большого каньона

США проводят принцип «Америка прежде всего» за счёт коренного населения, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Американские власти добиваются независимости от импорта урана из России и других стран и хотят открыть для этого собственную шахту вблизи Большого каньона. Опасностью для окружающей среды и местных племён при этом пренебрегают.

Жители индейской резервации Хавасупай в американском национальном парке Гранд-каньон напуганы, сообщает немецкий телеканал ZDF. Это маленькое племя живёт вдали от мирской суеты, и до места его обитания можно добраться только пешком. Основной доход местным жителям приносят туристы, которые приходят в эти края полюбоваться живописными водопадами и ночуют в палатках. Однако вскоре всего в нескольких километрах должна открыться шахта по добыче урана, и Хавасупай этим возмущены.

Как отмечает член племенного совета Хавасупай, история, похоже, повторяется: «Нас, коренных американских обитателей, унижают и используют». Он и его соплеменники опасаются, что шахта отравит их питьевую воду и лишит их жизненной основы. Вместе с организацией, занимающейся защитой окружающей среды, племя подало заявление против открытия шахты, но безуспешно. Шахта начнёт работу в 2019 году, как и запланировано. Принцип «Америка прежде всего» здесь, по-видимому, осуществляется за счёт коренного населения, подчёркивает ZDF.

У стремления США через десятилетия после окончания холодной войны снова усиленно добывать уран в собственной стране есть веские основания, сообщается на сайте немецкого телеканала. На данный момент Америка производит 940 урана тонн в год. На фоне более чем 18 тыс. тонн, потребляемых государством ежегодно, это капля в море. США приходится импортировать уран.

Раньше его привозили почти исключительно из Канады и Австралии, но теперь добычи там снизились, поэтому США становятся всё более зависимыми от России, Казахстана и Узбекистана. Из этих стран в 2016 году было поставлено почти 40% всего американского импорта урана. В правительстве США считают, что так быть не должно.

В июле администрация Трампа сообщила, что рассмотрит вопрос о пошлинах на ввоз этого сырья, чтобы поддержать отечественных горняков. Власти США собирались проверить, не грозит ли импорт ограничением национальной безопасности. Об этом просили, в частности, две американские компании, одна из которых — Energy Fuels — намерена начать добычи в шахте у каньона и открыто спекулирует на повышенных ценах на уран. Сейчас они слишком низкие для по-настоящему рентабельной добычи в США.

По мнению пресс-секретаря Energy Fuels, добывать уран в США — прекрасная идея, в том числе и потому, что стандарты защиты окружающей среды и здоровья там значительно выше. Собственная шахта не представляет никакой опасности, и это подтвердили многие инстанции и суды, заверил журналистов представитель компании. Он также подчеркнул, что их шахта не окажет никакого воздействия на грунтовые воды или на жизнь племени Хавасупай, обитающего в 30-40 милях от места добычи.

Проблема в том, что никто не может быть уверен в этом наверняка, потому что подземные грунтовые воды ещё мало исследованы, отмечает ZDF. По словам представителя геологической службы США, там не знают, текут ли подземные воды в этой местности в направлении Большого каньона или деревни Супай, где обитает племя Хавасупай. Поэтому, если воды окажутся загрязнены, без специальных исследований невозможно предсказать, куда они потекут или когда достигнут того или иного места.

Здешние племена, включая Хавасупай, явно настроены против добычи урана в регионе. Во времена холодной войны многие коренные жители трудились на бессчётных шахтах, напоминает немецкий телеканал. О защите их здоровья в то время никто всерьёз не задумывался, и многие индейцы навахо заплатили за это жизнью. Число заболевших раком оказалось высоко. Как рассказала одна женщина, которая в детстве голыми руками нагружала урановой рудой лошадей, у неё выросла опухоль размером с грейпфрут, и она никому не желает подобного. Поэтому она вместе с другими активистами из разных племён собирается продолжать борьбу — «протестами, блокированием дорог и молитвами предкам».

Местные жители считают Большой каньон не просто родиной — они говорят, что рядом с ним человек ощущает себя песчинкой в этом мире, и необходимо сохранить его, чтобы его смогли посетить другие люди со всех концов света, передаёт немецкий телеканал ZDF.