NTD: биологи просят парижан сдавать золотых рыбок в приют, а не спускать в унитаз

Жителей Парижа призывают не спускать надоевших золотых рыбок в унитаз, как часто бывает, а проявить гуманность и сдавать их в специальный приют в городском аквариуме, передаёт NTD. По словам биологов, в хороших условиях эти рыбки могут жить до 20 лет, в то время как в домашних аквариумах они обычно долго не выживают.

Во Франции хотят изменить отношение людей к золотым рыбкам. Для этого в Париже открыли приют для таких домашних питомцев. Он разместился в городском аквариуме.

Для рыбок выделили просторное помещение с водорослями и другими декорациями. Сейчас там обитает около 600 рыб.

АЛЕКСИС ПОВИЛЕВИЧ, директор аквариума: Золотым рыбкам нужно минимум сто литров воды, сородичи, какое-то декорирование и система фильтрации, чтобы поддерживать нужный уровень азота. Это очень важно. В противном случае рыба будет несчастна.

Жителей города призывают не смывать рыбок в унитаз, как часто бывает, а приносить сюда. Эми — одна из тех, кто решился оставить питомца в аквариуме. Говорит, что было жалко, но когда увидела условия содержания рыбок, то успокоилась.

ЭМИ, парижанка: Рыбка у меня была два года. Я хотела изменить её условия жизни. Я сделала для неё всё, что могла. Прочитала много статей и поняла, что в таких условиях держать её нельзя.

Биологи говорят, что в маленьких ёмкостях золотые рыбки чувствуют себя плохо.

СЕЛИН БЕЗОЛ, биолог: В небольшой ёмкости золотая рыбка проживёт в среднем два-три года. И это только в том случае, если воду регулярно менять. Это недолго. Если условия хорошие, то золотая рыбка может прожить до двадцати лет.

Всех новоприбывших рыбок отправляют в специальные аквариумы, где они будут 40 дней находиться на карантине и привыкать к новым условиям.

Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.