Надоело — выкинул: многие французы относятся к домашним животным как к мебели

Для некоторых европейцев домашние животные — это «одноразовые изделия», от которых они преспокойно избавляются, отправляясь, например, в отпуск, сообщает SRF. Особой «бессердечностью» отличились в этом году французы. В их стране каждые 5 минут кошка или собака лишается крова, отмечает швейцарский канал.

Перед праздником у людей много дел: упаковать чемодан, очистить холодильник, закрыть оконные ставки и… «Ах да, кошка!». И так как считается, что тигры самостоятельные, некоторые их просто выставляют за дверь. Собаку привязывают к дереву в лесу, чтобы она никуда не убежала. Печальный европейский рекорд в выбрасывании животных поставили французы. С репортажем из Парижа Александра Губзер.

Вновь поступившие ещё не знают, что с ними будет. Только через пару дней они начинают вести себя смелее. Кошки, собаки брошены, выкинуты, как одноразовые изделия. Вот уже две недели приюты для животных переполнены. В том числе и этот, находящийся недалеко от Парижа. Многие из попавших сюда животных получили травму.

ЭРВАН АМОДЕО, руководитель приюта в Морэнвилье: Часто они воют целыми днями, ничего не едят, забиваются в угол. Возможно, они ждут, что их хозяин вернётся. Для нас домашние животные — это спутники на отрезке нашей жизни. Но для животных мы — вся их жизнь.

Во Франции каждые 5 минут домашнее животное лишается крова. За год их число достигает 100 000. Такого показателя больше нет нигде в Европе. Французы бессердечны?

ЭРВАН АМОДЕО: Всего год прошёл с того момента, как французское правосудие признало, что животные чувствительны и умны. Раньше к ним относились как к мебели, как к стулу. Ситуация постепенно улучшается, но нам ещё многое нужно наверстать.

Французы сами себя на это обрекли: каждый год во Франции рождается миллион собак и кошек. Это слишком большое число.

ЭЛЕН ОРТЕГА, смотритель в приюте: Стерилизацию нужно сделать обязательной во Франции. И идентификацию по чипу тоже. Но это, к сожалению, ещё не везде распространено.

Хозяева пытаются разобраться в этих вещах. В этом году по необъяснимой причине в приюте оказалось очень много животных. На данный момент их уже больше 40.

ЭЛЕН ОРТЕГА: Это безумие. В этом году мы впервые даже наших собственных кошек не смогли разместить. Мы многих взяли, потому что думали, что их быстро заберут новые хозяева. Но теперь они растут в приюте. Жаль.

Приют для животных — конечная станция. По крайней мере, попавшие сюда животные получают здесь то человеческое тепло, которого их так резко лишили.

Дата выхода в эфир 21 августа 2018 года