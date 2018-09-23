Экс-депутат Европарламента: в вопросе рождаемости Европе стоит поучиться у России

Светская идеология и пропаганда бездетности приводят к тому, что в европейских странах падает рождаемость и коренное население замещается мигрантами, констатирует французский политик Иван Бло. В своей статье на сайте Boulevard Voltaire Бло призывает Францию брать пример с России и возрождать традиции.
У Евросоюза нет серьёзных проектов по семейной политике и повышению рождаемости, пишет экс-депутат Европарламента Иван Бло на страницах Boulevard Voltaire. По мнению автора статьи, «западным индивидуалистам» неведомы понятия культурного или социального капитала, семьи и нации, и они «равнодушно» наблюдают за исчезновением коренных народов Европы.
«В странах Прибалтики население резко падает. В Латвии с 1990-го по 2018 год число жителей сократилось с 2,5 до 1,9 миллиона из-за снижения рождаемости и эмиграции на Запад. Правительство не реагирует. То же в Эстонии и Румынии (с 22 до 19 миллионов жителей). На Востоке рост наблюдается только в России, благодаря семейной политике президента Путина. И ещё Белоруссия, союзница России, стабильна», — говорится в статье.
Бло считает «самоубийственной» светскую идеологию ЕС, для которой семья и рождаемость — «архаичныерелигиозные пережитки». Политик ставит в пример Россию с её программой материнского капитала. «В странах, где происходит религиозное возрождение и государство смотрит на это благосклонно, больше поощряется рождаемость», — говорится в статье.
«В 2015 году в России было проведено 548 тысяч абортов. Для сравнения: в 1990 году их было 4 миллиона, а в 2014-м — один миллион, то есть в четыре раза меньше! — рассуждает бывший евродепутат. — Путин ничего не запрещал, но под влиянием патриотизма и православия изменился культурный климат! Этот пример представляет интерес для нас. Не всё решается законами, как полагают наши юристы-технократы».
В Европе, напротив, культурный климат стал «враждебным», утверждается в статье. «Я видел в Сочи (Россия), как многодетные матери в длинных платьях танцевали на танцполе отеля со своими малышами на руках. Они были горды и счастливы. Во Франции такого не увидишь».
В условиях притока мигрантов из Африки и Азии «равнодушие» европейского политического класса в вопросах семейной политики «преступно» и даже равнозначно «геноциду», полагает Бло. «Есть много способов геноцида, — говорится в статье. — Самый жестокий — это бойня. Равнодушие плюс пропаганда, направленная против рождаемости, тоже играют огромную роль. Слово childless — «бездетный» — заменили наchildfree— «свободный от детей», как будто дети стесняют свободу». Иван Бло призывает своих соотечественников спасать будущее Франции не «ледяным законодательством», а «тёплыми чувствами» и «возрождением традиций».
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