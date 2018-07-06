France 24: стареющее население и низкая рождаемость заставили Францию задуматься о повышении пенсионного возраста

Франция, где пенсионный возраст составляет 62 года и представляет собой один из самых низких порогов выхода на пенсию в Европе, задумалась о его повышении до 63 лет, сообщает France 24. Отмечается, что на подобное решение правительство страны толкают стареющее население и снижение рождаемости, которые приводят к дисбалансу французской пенсионной системы.

Тем временем, по сообщениям из сената Франции, пенсионный возраст в стране будет увеличен, для того чтобы обеспечить продолжение финансирования пенсионной системы. В настоящий момент пенсионный возраст французов составляет 62 года, это один из самых низких пенсионных возрастов в Европе. Соланж Муген с подробностями.

Подобное решение принимают множество стран, но повысит ли Франция пенсионный возраст следующей? До своего избрания президент Эммануэль Макрон заявлял, что не станет повышать минимальный пенсионный возраст, который во Франции в настоящий момент составляет 62 года. Однако, согласно отчёту сената Франции, альтернативы данному решению нет.

РЕНЕ-ПОЛЬ САВАРИ, французский сенатор: Необходимо найти ответ на вопрос, придётся ли нам в ближайшие годы повысить пенсионный возраст.

СОЛАНЖ МОУГИН, корреспондент France 24: И сколько лет он составит?

РЕНЕ-ПОЛЬ САВАРИ: 63 года — весьма приемлемый возраст, и он позволит нам сбалансировать пенсионную систему.

Пенсионный возраст французов, составляющий 62 года, делает Францию страной с одним из самых низких возрастов выхода на пенсию в Европе. Хотя есть исключения, во многих странах пенсионный возраст на данный момент составляет 65 лет. При этом многим странам пришлось повысить его в последние годы, для того чтобы сбалансировать пенсионные фонды, страдающие от старения населения времён резкого подъёма деторождения и от снижения уровня рождаемости. В прошлом году во Франции на каждого пенсионера приходилось по 1,7 экономически активного работника, но к 2070 году этот показатель составит 1,3 работника.

ЖАН-МАРИ ВАНЛЕРЕНБЕРГ, французский сенатор: Согласно последнему отчёту пенсионного совета, существует небольшой, но растущий дисбаланс, и нам необходимо позаботиться о том, чтобы он не стал значительным.

Ожидается, что французскую пенсионную систему ждёт дефицит в размере 4,5 миллиарда евро уже через пять лет. Но, как ожидается, уже через десять лет эта сумма возрастёт вдвое. Эммануэль Макрон возьмётся за реформирование пенсионной системы в следующем году. Однако это взрывоопасная тема, которая в прошлом приводила к массовым протестам.

Дата публикации 05 июля 2018 года.