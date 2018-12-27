NBC News: не рожайте, рожайте — китайцы не поспевают за демографическими инициативами Пекина

После почти 40 лет существования политики «Одна семья — один ребёнок», в своё время способствовавшей ускоренному экономическому развитию Китая, теперь, чтобы предотвратить кризис из-за старения населения, Пекин призывает молодёжь рожать больше. Но, как подчёркивает NBC News, далеко не все китайцы готовы так же стремительно, как правительство, менять своё уже сформировавшееся отношение к семье.

На протяжении почти 40 лет, стремясь контролировать рост населения, китайские власти проводили жёсткую политику «Одна семья — один ребёнок». Однако теперь ситуация в корне изменилась, и Пекин, напротив, призывает молодые семьи рожать больше детей, пишут корреспонденты NBC News Дон Лю и Петра Кэхилл. Только молодёжь так быстро своё отношение к родительским обязанностям, кажется, менять не собирается.

Так, несмотря на то, что теперь китайцам разрешено заводить второго ребёнка, многие жители Поднебесной по-прежнему не хотят рожать больше одного, а то и вовсе не планируют детей.

«Думаю, одного ребёнка достаточно. Я бы не стала заводить больше, даже если бы правила по ограничению рождаемости отменили», — утверждает недавно вышедшая замуж 25-летняя бухгалтер Чэнь Ивэнь из центральной части страны. Сегодня, по словам девушки, они с мужем больше сосредоточены на карьере и уже воспитывают «двух малышей» — пуделя и корги. Впрочем, Чэнь далеко не единственная китаянка, которая рассуждает таким образом, и эта логика, как отмечают авторы статьи, не может не беспокоить правящую Коммунистическую партию (КПК).

Как отмечает NBC News, Чэнь Ивэнь принадлежит к поколению «одиночек» — детей, родившихся в рамках политики «Одна семья — один ребёнок». В 1970-е годы, когда население страны стремительно выросло и приблизилось к 1 млрд. человек, власти, обеспокоенные возможным негативным влиянием этого обстоятельства на экономику, были вынуждены ввести меры по ограничению рождаемости. Люди, которые нарушали новые правила, были вынуждены платить высокие штрафы и порой даже могли потерять работу. Но что ещё страшнее, многим женщинам «пришлось пережить ужасы стерилизации и принудительных абортов».

Пекин утверждает, что в период с 1980 по 2005 год с помощью инициативы «Одна семья — один ребёнок» властям удалось предотвратить рождение 400 млн. человек. Однако, как подчёркивают критики, само существование подобной политики можно рассматривать как нарушение прав человека. Так, из-за того, что в китайском обществе традиционно предпочтение отдаётся наследнику мужского пола, в особенности в сельской местности, многих женщин, которые должны были родить девочек, заставляли делать аборты. По данным Министерства здравоохранения КНР на март 2013 года, с 1971 года китайские врачи прервали 330 млн. беременностей и провели 196 млн. операций по стерилизации.

Если женщины всё-таки рожали девочек, зачастую младенцев попросту бросали или отдавали в детские дома. Неудивительно, что к концу 2014 года в Китае было на 33,76 млн. больше мужчин, чем женщин — то есть на каждые 100 девочек приходилось 116 мальчиков.

По словам профессора Университета Северной Каролины Цай Юна, специализирующегося на китайской демографии, политика «Одного ребёнка» спровоцировала сильный перекос в структуре населения Поднебесной. «Китайское население очень быстро стареет, и количественное соотношение между полами очень неровное», — комментирует эксперт. Если в 1980 году люди от 65 лет и выше составляли лишь 4,7% населения, то, по прогнозам, к 2050 году их число вырастет до 33%.

На фоне очень низкого уровня рождаемости Пекин опасается, что большой процент пожилых людей будет оказывать негативное воздействие на экономику. Ведь число молодых работников уменьшается, а тех, кому в силу возраста требуется поддержка, растёт.

В 2015 году Китай официально отменил политику «Одного ребёнка» и разрешил гражданам заводить до двоих детей. Однако до сих пор новая инициатива не помогла осуществить намеченной цели — китайцы не стали рожать больше. В 2017 году рождаемость, напротив, упала. Как утверждает Цай Юн, введённые меры оказались «недостаточными, и прибегли к ним слишком поздно».

Сегодня всё движется к тому, что Пекин вот-вот совсем откажется от политики контроля над рождаемостью. Государственные СМИ призывают заводить детей на благо всей страны, угрожая возможными негативными последствиями низкого уровня рождаемости для экономики и общества в целом. К Новому году свиньи власти даже представили новую почтовую марку, на которой изображено целое семейство свиней с тремя поросятами.

Тем не менее наблюдатели уверены, что изменить новое восприятие семьи у поколения «одиночек» будет не так-то просто. «Начиная с детского сада, они думают, что один ребёнок — это нормально. И теперь трудно восстановить ценность семьи», — отмечает специалист по демографии из Висконсинского университета в Мэдисоне И Фусянь. Объясняя своё нежелание заводить большие семьи, многие представители молодёжи говорят о слишком дорогом образовании, здравоохранении и жилье.

Некоторые женщины возмущены слишком радикальными сдвигами в государственной политике. «Сначала женщинам говорят не рожать, теперь говорят рожать. Меня это заставляет думать, что в нашей стране никогда, по сути, женщин-то и не уважали», — утверждает 24-летняя Доро Чжан, жительница активно развивающегося мегаполиса Гуанчжоу.