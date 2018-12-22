Times: китайской молодёжи расскажут о коммунизме с помощью аниме про Маркса и Энгельса

В Китае выходит анимационный сериал, главным героем которого станет Карл Маркс, сообщает The Times. Нарисованный по правительственному заказу мультфильм призван пробудить у молодых китайцев интерес к коммунистической идеологии. В центре повествования — история любви Маркса к Женни фон Вестфален и его дружба с Фридрихом Энгельсом.

Камера проносится над немецким городом, фоновая музыка переходит в проникновенное крещендо: привлекательный молодой человек с грустью глядит из окна, обдумывая тяготы бедных. Именно так, пишет The Times, начинается последняя из попыток рассказать китайским миллениалам историю Карла Маркса. В ней он изображён влюблённым философом, который пытается добиться расположения Женни фон Вестфален — самой прекрасной, по его же словам, девушки немецкого города Трир.

Как сообщает издание, спустя 40 лет китайского отхода от коммунистической идеологии, Си Цзиньпин потребовал, чтобы китайцы вновь открыли для себя историю жизни автора манифеста коммунистической партии. Анимационный сериал будут показывать на сайте Bilibili.

Примечательно, что в мультфильме Маркс внешне далёк от знакомого всем образа пожилого мужчины с бородой — он красив и гладко выбрит: расчёт сделан на то, что молодому поколению будет легче идентифицировать себя с таким персонажем. В трейлере к сериалу, получившему название «Лидер» говорится, что «Маркс был великим человеком, чья идеологическая система складывалась на протяжении всей его жизни. Он пробудил ото сна весь мировой пролетариат и сильно повлиял на историческое развитие всего мира». Мультфильм описывает Маркса, как «обычного человека из плоти и крови, чья любовь к Женни и дружба с Энгельсом в конце концов стала легендой».

Издание напоминает, что Карл Маркс и Женни фон Вестфален поженились в 1843 году — тогда же они переехали в Париж, где Маркс подружился со своим соавтором, Фридрихом Энгельсом.

Сериал, как пишет The Times, является попыткой КПК пробудить у китайской молодёжи интерес к коммунизму. В мае, в Китае отмечали 200 лет со дня рождения Карла Маркса: в своей речи, приуроченной к событию, Си Цзиньпин отметил, что «в новую эру мы, коммунисты, по-прежнему должны учиться у Маркса, учить и практиковать марксизм, и держать его великое знамя».

Издание информирует, что марксистское учение в Китае начинают преподавать со средней школы. Китайским госслужащим необходимо ходить на курсы по марксизму, чтобы получить возможность повышения. Кроме того, «Манифест Коммунистической партии» является обязательным чтивом для членов КПК.

При этом, китайские власти не одобряют самостоятельного изучения идей Макрса, особенно после того, как студенты ведущих китайских вузов организовали протесты с требованием улучшить положение китайских рабочих.

«Лидер», отмечает The Times, был создан под контролем отдела пропаганды компартии Китая.