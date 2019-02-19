Ouest-France: «отец и мать» или «родители 1 и 2» — министр образования Франции признал замену понятий неидеальной

Во Франции уже вторую неделю с жаром обсуждают инициативу по замене терминов «отец» и «мать» на «родитель 1» и «родитель 2» в документации образовательных учреждений. Как отмечает Ouest-France, кто-то считает новую поправку вполне удачной. Однако сам министр образования Жан-Мишель Бланке признал формулировку «не совсем идеальной», ведь она намекает на иерархию в отношениях между двумя родителями.

Во вторник 12 февраля депутаты Национальной ассамблеи Франции в первом чтении проголосовали за поправку, согласно которой вместо слов «мать» и «отец» в документации образовательных учреждений следует использовать более нейтральные выражения «родитель 1» и «родитель 2». Однако инициативу восприняли не так однозначно, пишет Ouest-France.

Кто-то, конечно, решил, что поправка полезная, но другие возразили: «родители» под порядковыми номерами «обесчеловечены». Даже министр образования страны Жан-Мишель Бланке в эфире одной из передач на французском телевидении признал, что инициатива «не совсем идеальная».

«Я не думаю, что упоминания об «отце» и «матери» должны исчезнуть. Мы будем работать над формулировками… «Родитель 1» и «родитель 2» не совсем идеальны, потому что складывается впечатление, что эти термины устанавливают иерархию между двумя родителями», — прокмментировал Бланке.

Министр подчеркнул, что он понимает цель введения подобной поправки — она должна способствовать тому, чтобы дети чувствовали себя равными вне зависимости от их семейного состава. Главное задача законодательных властей не делать ничего контрпродуктивного, что могло бы помешать общей цели, а весь скандал с пронумерованными «родителями», напротив, лишь отвлекал внимание.

Как и министр образования, депутат Анн-Кристин Ланг не находит новые формулировки удачными. Также она подчеркнула, что инициатива вообще не относится к «законодательной сфере». Ланг решила выступить с собственной инициативой, согласно которой выбор о том, как называться, должен, в коне концов, оставаться за самими родителями.