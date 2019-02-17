L’Express: 52% французов считают, что «жёлтым жилетам» пора остановиться

Больше половины французов сегодня считают, что «жёлтым жилетам» пора остановить своё движение и протестные акции, сообщает L’Express со ссылкой на результаты опроса общественного мнения. Как отмечает издание, за месяц, прошедший с последнего такого опроса, число противников движения заметно выросло, а количество сторонников, напротив, сократилось.

52% французов сегодня считают, что «жёлтым жилетам» пора остановить своё движение и протестные акции, сообщает L’Express со ссылкой на результаты последнего опроса, проведённого фондом изучения общественного мнения Ifop. Как напоминает издание, месяц назад такое мнение высказывали всего 37% граждан страны.

В то же время число тех, кто выступает за продолжение активности «жёлтых жилетов», сократилось за месяц на 14%. На сегодняшний день таких 37%. 10% отпрошенных воздержались от ответа на вопрос.

При этом продолжения протестных акций желает большинство сторонников партии «Непокорённая Франция (69%) и «Национальное объединение» (72%). Поклонников «жёлтых жилетов» также много среди представителей рабочего класса (62%).

В целом о поддержке или симпатии к движению заявляют сегодня 50% французов — это на 5% меньше, чем месяц назад. При этом количество тех, кто говорит о «поддержке» движения, снизилось с 29% до 24%, а число «симпатизирующих» осталось на уровне 28%.

Количество французов, считающих себя противниками протестующих, выросло за месяц на 1% и составляет сегодня 18%, а число «враждебно настроенных» к ним возросло на 4%, достигнув 16%. Доля равнодушных к «жёлтым жилетам» при этом не изменилась — их 16%.

На вопрос: «Назвали бы вы себя «жёлтым жилетом»?» положительно ответили 11% жителей страны — на 5% меньше, чем в прошлом месяце. При этом количество тех, кто не считает себя представителем движения, выросло на 4% и достигло 44%. Тем временем 45% заявили, что не считают себя «жёлтыми жилетами», однако поддерживают проводимые движением акции.

Как сообщает издание, опрос проводился онлайн 13-14 февраля при участии 1012 человек в возрасте старше 18 лет.