Fox: снижение доходов мужчин вызвало упадок института семьи в США — но говорить об этом нельзя

Научные исследования подтверждают, что снижение доходов мужчин в США приводит к сокращению количества заключаемых браков и, как следствие, к целому ряду социальных недугов, сообщает Fox News. Между тем, как подчёркивает ведущий канала Такер Карлсон, «разгневанные дети», оказавшиеся у руля страны, не желают обсуждать эту тему и хотят заставить тех, кто её поднимает, замолчать.

Вчера вечером вышел первый выпуск нашей передачи в нынешнем году, и мы выделили минутку, чтобы поговорить о самой главной проблеме, с которой в будущем придётся разбираться нашей стране. И нет, речь не о том, как повысить рост ВВП, что бы вам ни говорили по этому поводу некоторые аналитики, и точно не о какой-нибудь никому не известной ближневосточной дыры, в которой нам, как утверждают наши лидеры, следует остаться навечно, чтобы поддерживать там порядок. Дело даже не в нелегальной миграции, пусть это и серьёзная проблема и пусть мы так много её здесь обсуждали. Настоящая проблема — семьи. Когда-то Америка была для семейных людей лучшей страной в мире — американцы могли вступать в брак и имели средства на то, чтобы растить собственных детей, ну а если дети усердно работали, можно было рассчитывать, что они будут немного успешнее, чем родители. Всё это звалось американской мечтой, и для небольшой группы зажиточных людей она до сих пор существует — они до сих пор живут так, будто на дворе 1965 год, и за них можно только порадоваться. Но вот для всех остальных эта мечта умирает: американский средний класс пребывает в упадке, и причина в том, что в упадочном же состоянии оказались семьи представителей этого класса. И главный вопрос тут — почему это происходит?



Причин много, но один из важнейших факторов коллапса института семьи, о котором почему-то никто не говорит, это банальная экономика, и вчера вечером мы это объясняли.



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News, в эфире от 2 января: Многочисленные исследования показывают, что женщины в целом не хотят выходить замуж за мужчин, которые зарабатывают меньше, чем они. Быть может, им и не следует обращать на это внимание, но они обращают. Этот феномен в больших группах населения вызывает снижение количества заключаемых браков, резкий рост рождаемости внебрачных детей, и все хорошо нам знакомые катастрофы, которые за этим следуют — растёт злоупотребление алкоголем и употребление наркотических средств, всё больше людей оказываются в заключении, и в следующем поколении создаётся ещё меньше семей.



Давайте кое-что проясним по поводу этого заявления. Во-первых, оно истинно с фактической точки зрения, а это важнейший критерий для оценки чего угодно, и мы этим критерием пользуемся. В 2015 году уж точно не консервативный «Брукингский институт» опубликовал исследование, согласно которому за последние 35 лет сокращение количества заключаемых браков было примерно на четверть обусловлено снижением доходов мужчин. Два года спустя учёные из Массачусетского технологического института обнаружили, что закрытие заводов вызывает снижение количества заключаемых браков и рост числа отцов- и матерей-одиночек — ну а из-за этого, как вы можете догадаться, увеличивается доля детей, которые подсаживаются на наркотики или попадают в тюрьму. Так что фактор это отнюдь не второстепенный. И, кстати говоря, к такому же выводу приходят во многих других исследованиях уже долгое время. Это реальная проблема.



Таким образом, наше заявление — это просто констатация факта. Мы-то хотели бы, чтобы это было не так; в идеальном мире всё это не имело бы никакого значения, отмирание промпроизводства не вызвало бы снижение количества браков, и у среднестатистических американцев всё было бы хорошо. Но это не так, и виноваты в этом не мы. Всё, что мы можем, это говорить правду о том, что произошло — и мы так и сделали, потому что это действительно имеет значение. Но вот люди, которые считают, что их работа — не давать вам узнавать причины, по которым ваша страна катится в тартарары, сочли, что наши слова — это перебор, и очень рассердились. Вот вам подборка.



ВЕДУЩАЯ: Знаете, напоминает ситуацию, когда женщину винят в том, что она беременна — будто мужчина к этому не имеет никакого отношения.



ВЕДУЩАЯ: Там женщина в зрительном зале сидит, она такая, мол: «Чего? Чего?» Вон она там.



ВЕДУЩАЯ: Это — лишь очередное проявление общей идеи о том, чтобы не дать женщине поднять голову.



ВЕДУЩАЯ: Это всё какая-то «Деревня дураков» получается, я так считаю.



Ага, «Деревня дураков», как же. Обратите внимание — оспаривать заявленные нами факты никто не стал. Больше того, чуть позже в эфире той же передачи, одна их этих ведущих признала, что женщины действительно предпочитают выходить замуж за мужчин, которые зарабатывают больше них. Так что это всё правда, однако в список тем в условной «методичке» этот вопрос не входит, а потому говорить о нём вслух нельзя. Таковы правила, а если кто-то эти правила нарушает, его надо наказать. Всё это уже обычное дело, и если вам вдруг интересно, как же мы попали в тёмные времена, которые теперь переживаем, именно поэтому мы в них и оказались. По той же причине больше не проводятся отдельные важные научные исследования, не создаётся искусство определённых направлений, умирает комедийный жанр, а люди больше не думают своей головой, что знаменует гибель креативности. По этой же причине все мы, будто трусы, стоим в стороне, пока невинных людей наказывают за преступления, которых они не совершали — мы все объяты страхом. Мы боимся, что нас изобличит по телевизору какой-нибудь безмозглый идеолог, засрамят и сделают изгоем в соцсетях за то, что мы вышли за рамки дозволенного, а то и вовсе заставит полностью замолчать какая-нибудь крупная ИТ-компания.



У руля в стране внезапно оказалась толпа разгневанных детей. Но добиваются эти люди отнюдь не революции — они бьются за статус кво и защищают собственное положение. Власть вскружила им голову, и они ищут себе новых жертв. Когда-нибудь мы будем оглядываться назад и вспоминать этот момент со стыдом и ужасом. А пока нам нельзя забывать о том, что запугивание работает только тогда, когда ему потакаем мы сами. А что если мы решим больше так не делать? Что если мы все решим каждый день публично рассказывать правду о чём-нибудь? Что будет тогда? И что те люди смогут с этим сделать? Наказать всех они не смогут — мы ведь, всё-таки, большинство. Вот давайте так и попробуем поступать.



Дата выхода в эфир 03 января 2019 года.