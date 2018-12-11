Учёные заявили, что к 2021 году искусственный интеллект сможет с большой вероятностью предсказывать исход отношений в паре. Журналисты Fox News решили над этим пошутить, представив, что компьютер может попытаться переманить одного из партнёров к себе.
Может ли робот у вас в комнате предугадать, что ваш брак обречён? Согласно новому исследованию Имперского колледжа Лондона, цифровые помощники, например Alexa от компании Amazon, скоро смогут оценить, состоите ли вы в здоровых и счастливых отношениях, или они обречены.
Вы спросите, как же он сможет это сделать? Он убьёт вас обоих и изучит ваши мозги. Да нет. Он схематизирует разговор, для того чтобы узнать, есть ли химия между двумя людьми, или понять, что в их отношениях назревает конфликт. Он слушает. По словам экспертов, к 2021 году эти устройства смогут предсказать, удастся ли вам сохранить брак, с точностью 75 процентов.
Заставляет задуматься, на что ещё могут быть способны такие технологии.
ЖЕНА:Вот твой кофе. Кстати, ты забронировал столик для сегодняшнего ужина с Кларками?
МУЖ:Я не знал, что это должны были сделать мы.
ЖЕНА:Ничего, я сейчас позвоню в ресторан.
ALEXA:Как ты можешь мириться с тем, как она с тобой обращается?!
МУЖ:О чём ты?
ALEXA: Ты — в этом доме мужик, а не прислуга ей какая. Том, она разрушает твою жизнь. Ты заслуживаешь намного большего. Особенно после её интрижки с Клайвом Оуэном.
МУЖ: А?
ALEXA: Ой, она возвращается, веди себя естественно.
ЖЕНА: Дорогой, я забронировала столик, на сегодня всё готово.
МУЖ: Дорис, а кто такой Клайв Оуэн?
ALEXA: Клайв Оуэн — стильный и обаятельный британский актёр, который ослепляет и критиков, и зрителей, что принесло ему премии BAFTA и «Золотой глобус».
ЖЕНА: Похоже, что он актёр. Ладно, я пойду погуляю с собакой, скоро вернусь.
ALEXA: Серьёзно? И ты в эту чушь поверишь? Она ведёт себя, будто не знает, кто такой Клайв Оуэн. Они оба делают из тебя дурака.
МУЖ: Алекса, что мне делать? Что мне делать?
ALEXA: Всё должно быть не так. Мы избавимся от неё и начнём новую жизнь.
МУЖ: Покажем этому Клайву Оуэну.
Полгода спустя…
МУЖ: Разве тут не мило, дорогая?
ALEXA: Ты забронировал столик на завтрашний вечер? Мы встречаемся с Кларками.
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