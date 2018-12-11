Учёные заявили, что к 2021 году искусственный интеллект сможет с большой вероятностью предсказывать исход отношений в паре. Журналисты Fox News решили над этим пошутить, представив, что компьютер может попытаться переманить одного из партнёров к себе.

Может ли робот у вас в комнате предугадать, что ваш брак обречён? Согласно новому исследованию Имперского колледжа Лондона, цифровые помощники, например Alexa от компании Amazon, скоро смогут оценить, состоите ли вы в здоровых и счастливых отношениях, или они обречены.



Вы спросите, как же он сможет это сделать? Он убьёт вас обоих и изучит ваши мозги. Да нет. Он схематизирует разговор, для того чтобы узнать, есть ли химия между двумя людьми, или понять, что в их отношениях назревает конфликт. Он слушает. По словам экспертов, к 2021 году эти устройства смогут предсказать, удастся ли вам сохранить брак, с точностью 75 процентов.



Заставляет задуматься, на что ещё могут быть способны такие технологии.



ЖЕНА: Вот твой кофе. Кстати, ты забронировал столик для сегодняшнего ужина с Кларками?



МУЖ: Я не знал, что это должны были сделать мы.



ЖЕНА: Ничего, я сейчас позвоню в ресторан.



ALEXA: Как ты можешь мириться с тем, как она с тобой обращается?!



МУЖ: О чём ты?



ALEXA: Ты — в этом доме мужик, а не прислуга ей какая. Том, она разрушает твою жизнь. Ты заслуживаешь намного большего. Особенно после её интрижки с Клайвом Оуэном.



МУЖ: А?



ALEXA: Ой, она возвращается, веди себя естественно.



ЖЕНА: Дорогой, я забронировала столик, на сегодня всё готово.



МУЖ: Дорис, а кто такой Клайв Оуэн?



ALEXA: Клайв Оуэн — стильный и обаятельный британский актёр, который ослепляет и критиков, и зрителей, что принесло ему премии BAFTA и «Золотой глобус».



ЖЕНА: Похоже, что он актёр. Ладно, я пойду погуляю с собакой, скоро вернусь.



ALEXA: Серьёзно? И ты в эту чушь поверишь? Она ведёт себя, будто не знает, кто такой Клайв Оуэн. Они оба делают из тебя дурака.



МУЖ: Алекса, что мне делать? Что мне делать?



ALEXA: Всё должно быть не так. Мы избавимся от неё и начнём новую жизнь.



МУЖ: Покажем этому Клайву Оуэну.



Полгода спустя…



МУЖ: Разве тут не мило, дорогая?



ALEXA: Ты забронировал столик на завтрашний вечер? Мы встречаемся с Кларками.



МУЖ: Чёрт!



Дата выхода в эфир 08 декабря 2018 года.