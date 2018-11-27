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Euronews: Mars InSight совершил успешную посадку на поверхность «красной планеты»
Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight, запущенный в мае с базы ВВС США в Калифорнии, успешно добрался до Марса. Посадка транслировалась на сайте NASA и произошла в расчётное время. Mars InSight приступит к исследованиям спустя три месяца после посадки и будет подробно изучать геологическое строение планеты, передаёт Euronews.

Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight совершил успешную посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Посадка транслировалась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и произошла в расчётное время.

Связь с аппаратом будет осуществляться как через систему дальней космической связи, так и через два микроспутника Mars Cube One. Новая миссия NASA направлена на подробное изучение геологического строения «красной планеты».
 
Mars InSight приступит к исследованиям спустя три месяца после посадки. Ожидается, что он проработает на поверхности Марса примерно до ноября 2020 года.
 
Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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