Шведская журналистка объяснила, почему в России женщины так много прощают мужчинам

В России слишком многие по-прежнему ставят знак равенства между жалостью и любовью, что приводит к тому, что женщины выходят замуж не за тех людей, пишет в своей статье для SVT Элин Йонссон. По её мнению, русского мужчину во многом искалечила тяжёлая история России, что привело к тому, что женщинам приходится работать, фактически единолично воспитывая детей, в то время как мужчинам часто даже не приходит в голову, что их ребёнку нужно внимание.

«Одной из моих статей, вызвавшей наиболее живой отклик, был обзор, который я писала 15 лет назад для одного российского мужского журнала. Речь там шла о русском мужчине с моей точки зрения — молодой шведской девушки. Тот материал вышел слегка смешной и с язвинкой», — вспоминает в своей статье для SVT Элин Йонссон.



«Например, я писала о том, что с тех пор, как русские мужчины завязали с водкой и начали пить пиво, они располнели, что было следствием развала Советского Союза, когда в магазинах внезапно появилось огромное количество западных сортов пива», — отмечает журналистка.



Тем не менее, в том обзоре, продолжает Йонссон, был серьёзный подтекст: мужчины в России по-прежнему считают, что у них есть право на то, чтобы напиваться, чтобы заглушить вечное страдание. Без всяких сомнений, мужчины в этой стране сполна познали страдания за всю свою историю, но то же самое можно сказать и о женщинах.



«Однако только мужчины могут в случае необходимости вытащить из рукава страдание как маленький трофей. Мужчины в России, по сути, знают, что это та карта, которая приходится по нраву многим русским женщинам. В то же время страдание превращается в отговорку, так как в жизни им за многое приходится брать ответственность», — отмечает автор.



Ситуация с тех пор изменилась не слишком сильно. По мнению журналистки, слишком многие в России по-прежнему ставят знак равенства между любовью и жалостью. «Это не мои собственные наблюдения — это то, о чём русские женщины говорят между собой. «Ага, она его жалеет, значит, они скоро будут вместе», — приводит Йонссон фрагмент услышанного ей разговора.



Тот, кто жалеет, легко прощает. «Мужчинам в России с рук сходит очень многое из того, что никогда не сойдёт женщинам. Я сбилась со счёта, сколько знакомых семей в России и на постсоветском пространстве потеряли своё состояние или квартиру по различным причинам. Однако в то время как женщина закатывает рукава и берётся за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьёт», — делится впечатлениями автор.



Жена может ругаться на своего супруга, поливать его грязью в разговорах с подругами, но она прощает и продолжает вкалывать, только затем, чтобы муж взял деньги и купил ещё одну бутылку. «Она его не бросит, «потому что его так жалко» и «потому что кто ещё о нём позаботится, если не я. Он же ведь без меня и недели не протянет». Однако если пьёт женщина — то это невероятный позор», — считает журналистка.



Такая же ситуация сложилась и в плане детей: ответственность за них практически полностью лежит на женщине. «У него есть досуг, он путешествует с друзьями, он должен работать сверхурочно. Она работает и присматривает за ребёнком. Если она не успевает, то ищет сиделку. Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что её начальник-мужчина думает, что она уйдёт не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребёнком — потому что знает, что её муж этого делать не будет», — рассказывает Йонссон.



В случае развода ребёнок практически всегда остаётся с матерью. Муж же в лучшем случае будет платить алименты (старое исследование 2011 года показало, что их платят всего 30% отцов). Папа может уехать в другой город или страну — мысль о том, что его ребенку нужен отец, к нему не приходит. «В России я знаю много мужчин, которые почти никогда не виделись со своими детьми — даже несмотря на то, что у них есть для того все возможности», — признаётся журналистка.



На протяжении многих лет Йонссон поговорила с большим количеством людей о том, почему в России мужчины не считают, что должны нести за семью не меньшую ответственность, чем женщины. «Большинство указывает на тяжёлую историю России, из-за которой русский мужчина ослаб и из-за которой его никогда не было рядом. Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», — пишет автор.



В итоге женщины заменяют мужчин, как у станка, так и в ходе воспитания ребёнка. Выросло целое поколение мальчиков, у которых перед глазами не было мужского образца. «Если у человека нет папы или он есть только в теории, то стать хорошим отцом самому затруднительно. Если только человек не работает над собой и не решает всё изменить — тогда надежда есть», — считает Йонссон.



В то же время, если верить опросу общественного мнения в Карелии, то около 90% отцов считают, что они не только играют важную роль в развитии ребёнка, но и отмечают, что общение с детьми положительно сказывается на их душевном и физическом самочувствии. В последние годы по России начали появляться различные проекты, связанные с папами. Выпускаются газеты, в интернете есть сайты, где обсуждается отцовская и мужская роль.



Кроме того, во многих городах теперь есть школы для пап, где как будущие, так и действующие отцы могут встретиться и обсудить свои чувства и проблемы. В Санкт-Петербурге социальная служба может даже обязать непутёвого отца отправится в такую школу, чтобы тот лучше заботился о ребёнке.



«Недавно я встретила молодого новоиспечённого папу, который рассказал, что его больше не привлекает охота, заметив, что он, по крайней мере, с таким же интересом наблюдает за развитием своей дочери», — вспоминает Йонссон.



«Хотя она пока больше похожа на маленького котёнка, она будет всё больше и больше становиться человеком. Я хочу пройти всю эту дорогу вместе с ней», — приводит журналистка слова своего знакомого.



«Надеюсь, что их общение принесёт им счастье, и возможно, что когда его дочка станет взрослой, она выберет себе мужа не из чувства жалости», — подводит итог Элин Йонссон.