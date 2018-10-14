Fox News: кризис института брака в США доведёт страну до социализма

Почему так много молодых людей внезапно оказались столь недовольны? В большинстве случаев, это связано с экономикой. Эрик Вайнштейн из Thiel Capital недавно добрался до сути происходящего, заявив, цитирую основное:

«Молодым кормильцам семьи необходимо иметь возможность покупать дома по разумной цене в приличном городе с большими возможностями, таким образом второй родитель получит возможность оставаться дома и воспитывать 2-3 молодых детей. Хотите, чтобы наши партии положили конец тому, что сейчас происходит? Добейтесь, чтобы они согласились со следующим: когда страна не может предоставить достаточного количества возможностей, позволяющих обыкновенным «молодым» людям создавать пары, становиться держателями акций и стремиться к воспитанию здоровых детей, то это означает, что у нас проблемы».

У нас, определённо они есть. Мы недавно пообщались на эту тему с Брэдом Уилкоксом из проекта «Национальный институт брака».

Брэд, благодарю вас за то, что согласились поучаствовать в программе. В то время как я наблюдаю возращение популярности подобного неувядаемого социализма, а люди моего возраста — те, кому в районе 50 — думают: «Социализм? Что, правда?», следует задаться вопросом, а в чём кроется привлекательность социализма. И когда я вижу подобные данные*, то у меня напрашивается мысль: если мы это не исправим, мы получим социализм.

БРЭД УИЛКОКС, Институт исследования семьи: Да, полагаю, многие совершеннолетние люди более молодого возраста обеспокоены такими вещами, как здравоохранение, трудоустройство, долги. И они считают правительство неким приятным местом, где они могут найти более надёжную опору, если учитывать более широкий экономический контекст, который мы наблюдаем сегодня в Америке.

Хотел бы отдельно остановиться на теме брака. Как мне известно, вы внимательно следите за этим вопросом. Получается, что брак наряду со многими прочими вещами является показателем и причиной благосостояния. Состоящие в браке люди с детьми обычно более экономически стабильны. Что мы можем сделать, чтобы повернуть вспять тенденцию, когда молодые люди либо откладывают брак, либо полностью его избегают.

БРЭД УИЛКОКС: По-моему, существует пара вещей, которые мы могли бы сделать. Во-первых, убрать штрафы за брак**, с которыми сталкиваются более молодые пары, особенно рабочий класс и беднота из числа совершеннолетних. Кроме того, есть такие вещи, как Медикейд***, налоговый зачёт за заработанный доход, продовольственные карточки. Думаю, мы также можем приложить больше усилий в более активное субсидирование зарплат для представителей рабочего класса. И, по-моему, нам, помимо этого, нужно подумать о культурном контексте, в котором мы живём, и о том, что мы можем сделать в поп-культуре, чтобы повысить привлекательность брака. Также мы можем подумать о том, что можно сделать, чтобы люди проводили больше времени, общаясь лично с друг другом, а не онлайн. Похоже на то, что онлайн-культура играет в США довольно серьёзную роль…

Да.

БРЭД УИЛКОКС: …как в отказе людей от брака, так и в их отказе обзаводиться детьми.

Думаю, что все мы — женатые и неженатые — заинтересованы в этом, поскольку женатые люди с детьми не присоединяются к антифашистам, не разбивают витрины магазинов, не призывают к введению 95%-ной налоговой ставки и ничего не сжигают. Они просто этим не занимаются. Страна с множеством не состоящих в браке молодых людей взрывоопасна. Так, почему же наши политики не принимают всё это всерьёз?

БРЭД УИЛКОКС: Знаете, по-моему, многие люди считают, что брак — это личный вопрос, и что правительство не может и не должно ничего делать по вопросу брака и по темам, касающимся рождаемости. И они не видят, что происходит в наших семьях. А ведь то, что происходит в наших общинах и в нашей стране в целом, требует большой работы.

Именно так. Это настолько очевидно, но почему все об этом не говорят? Почему мы не видим в этом причину социальной нестабильности, разрушающей нашу страну? Почему же никто об этом не говорит?

БРЭД УИЛКОКС: Полагаю, это, очевидно, связано с тем, что разводы, неполные семьи и конкуренция для многих из нас являются очень чувствительной темой. У всех нас есть знакомые, которые были в сложной ситуации, и поэтому существует нежелание заниматься этими вопросами. Тем не менее наука чётко сформулировала свою позицию. Мы, например, видели работу Раджа Четти из Гарварда, в которой говорится, что одним из лучших средств для прогнозирования мобильности бедных детей в общинах по всей стране является доля семей с двумя родителями в общине.

Разумеется.

БРЭД УИЛКОКС: Так что эти вещи, конечно же, по-настоящему важны для благополучного существования американской мечты здесь, в США.

Благодарю вас за то, что вы это сказали. Брэд Уилкокс. Спасибо вам.

БРЭД УИЛКОКС: Спасибо, что пригласили меня на программу.

Дата выхода в эфир 10 октября 2018 года.

* на экране появляется следующая информация: рождаемость в США упала до самой низкой за последние 42 года отметки, количество браков среди молодых американцев снизилось, качество жизни многих американцев упало (прим. ИноТВ).

** речь идёт о ситуации, когда супружеская пара платит больше налогов, чем они платили бы поодиночке (прим. ИноТВ).

*** американская государственная программа медицинской помощи нуждающимся (прим. ИноТВ).