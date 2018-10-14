Fox News: кризис института брака в США доведёт страну до социализма

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Футболист «Барселоны» Альба не вызывается сборную Испании из-за конфликта с тренером
Защитник «Севильи» Алеш Видаль рассказал, почему игрок «Барселоны» Жорди Альба не вызывается в сборную Испании по футболу.
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Гендиректор «Анжи» заявил, что у команды нет денег на перелёт в Махачкалу
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что у команды, находящейся в данные момент в подмосковном Подольске нет средств для перелёта в Махачкалу.
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СМИ: Десятки человек задержаны возле Киево-Печерской лавры
В Киеве сотрудники полиции задержали около 30 человек возле Киево-Печерской лавры.
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Источник сообщил о достижении соглашения в ЕС по брекситу
Европейский союз и Великобритания достигли соглашения об основных параметрах брексита, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
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Юрист рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Тигиева за употребление амфетамина
Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Тигиева за употребление амфетамина.
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Нойштедтер забил свой первый мяч за сборную России в матче Лиги наций с Турцией
Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер забил свой первый мяч в составе сборной России в матче четвёртого тура Лиги наций с национальной командой Турции.
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Экзитпол: ХСС теряет парламентское большинство в Баварии
Христианско-социальный союз, который является ключевым партнёром Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидирует на выборах в парламент Баварии с 35,5%. Однако отмечается, что партия теряет парламентское большинство в Баварии.
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ЦСКА разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Кириленко заявил, что был шокирован смертью генсека FIBA Бауманна
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал смерть генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Бауманна.
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Хокинг перед смертью предупредил об опасности появления «суперчеловека»
Британский физик Стивен Хокинг в своём последнем труде выразил опасение в связи с развитием генной инженерии и возможным появлением «нового вида суперчеловека», который, по мнению учёного, будет в состоянии уничтожить остальное человечество.
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Хоккеист «Металлурга» Мозякин выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Нападающий и капитан клуба Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Сергей Мозякин выбыл на неопределённый срок из-за травмы.
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Теннисистка Соболенко снялась с Кубка Кремля по состоянию здоровья
Белоруска Арина Соболенко отказалась от участия в теннисном Кубке Кремля 2018 года, который пройдёт в Москве, по состоянию здоровья.
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В Германии легкомоторный самолёт въехал в толпу на аэродроме
В Германии легкомоторный самолёт Cessna попытался взлететь после неудачной попытки приземлиться и въехал в толпу людей на аэродроме.
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Бывший футболист ПСЖ одержал победу на выборах мэра города в Кот-д'Ивуаре
Экс-футболист французского ПСЖ Бонавантюр Калу победил на выборах мэра города Вавуа в Кот-д'Ивуаре.
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Глава Bellator опроверг предположения, что бой Емельяненко с Сонненом был договорным
Президент ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер опроверг предположения, что результат поединка россиянина Фёдора Емельяненко и американца Чейла Соннена был подстроен.
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СК начал расследование после гибели парашютиста в Адыгее
Следственный комитет начал расследование после того, как в Адыгее 61-летний парашютист разбился насмерть из-за закручивания стропов парашюта. Как сообщили в ведомстве, погибший упал с высоты 800 метров.
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Директор «Крыльев Советов»: если информация по Тигиеву подтвердится, то будем разбираться, как и с Башкировым
Директор по развитию самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о задержании сотрудниками полиции защитника команды Георгия Тигиева за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
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Агент Тигиева высказался о возможной дисквалификации футболиста
Рюдигер Бернатек, агент защитника «Спартака» Георгия Тигиева, выступающего на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», прокомментировал информацию о задержании своего клиента за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
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Эксперт оценил новые возможные санкции ЕС
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые возможные санкции Евросоюза.
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В Петергофе закрывают сезон фонтанов
В Петергофе в воскресенье, 14 октября, закрывают сезон фонтанов, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу государственного музея-заповедника.
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Тарпищев рассказал, приедет ли Шарапова на Кубок Кремля
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, посетит ли российская теннисистка Мария Шарапова Кубок Кремля 2018 года, который пройдёт в Москве, в качестве гостя турнира.
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Иордания и Сирия договорились 15 октября открыть границу между странами
Иордания и Сирия договорились открыть движение по пограничному переходу «Насиб» с 15 октября.
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Стало известно, какое наказание может грозить Тигиеву за употребление амфетамина
Руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков рассказал, какое наказание может получить защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
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Швед стал самым результативным баскетболистом в истории Единой лиги ВТБ
Защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед стал самым результативным игроком в истории Единой лиги ВТБ.
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Захарова: Bellingcat не проводил расследования инцидента в Солсбери
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская инициативная группа Bellingcat не проводила расследования инцидента в Солсбери. По её словам, группа слила информацию, которая была получена перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН.
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В Совфеде прокомментировали новые возможные санкции ЕС
Член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor прокомментировал новые возможные санкции Евросоюза.
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Дзюба вошёл в стартовый состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Турцией
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала стартовый состав национальной команды на матч четвёртого тура Лиги наций с Турцией.
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САР потребовала от ООН расследовать применение коалицией белого фосфора
Сирия направила в ООН, в том числе в Совет Безопасности, письма с требованием расследовать применение коалицией во главе с США фосфорных бомб при ударах по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
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Румыния сыграла вничью с Сербией в матче Лиги наций УЕФА
Сборная Румынии по футболу на своём поле сыграла вничью с национальной командой Сербии в матче четвёртой группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
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Певец Стас Пьеха госпитализирован
Российский певец Стас Пьеха рассказал о своей госпитализации.
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Александр Емельяненко считает, что его брат победит Бэйдера в финале Гран-при Bellator
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок между его братом Фёдором и американцем Райаном Бэйдером, который состоится в рамках финала Гран-при Bellator.
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Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать пропажу саудовского журналиста
Главы МИД Великобритании, Германии и Франции — Джереми Хант, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан — выступили с совместным заявлением относительно исчезновения в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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В Киеве несколько тысяч человек вышли на марш националистов
В центре Киева начался марш националистов в честь дня создания Украинской повстанческой армии (УПА)*.
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«Металлург» проиграл «Сибири» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Трамп восхитился красотой внучки Елизаветы II принцессы Евгении
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что принцесса Йоркская Евгения, которая 12 октября вышла замуж, была очень красивой невестой.
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Александр Емельяненко считает, что его брат не дал ни единого шанса Соннену
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал победу своего брата Фёдора над американцем Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
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В Минобороны Нидерландов рассказали о «кибервойне» с Россией
Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что её страна ведёт «кибервойну» с Россией.
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Александрова проиграла Джорджи в финале турнира WTA в Линце
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от Камилы Джорджи из Италии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
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Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет
В возрасте 65 лет скончалась народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина.
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В «Крыльях Советов» прокомментировали задержание футболиста команды Башкирова за вождение в нетрезвом виде
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о задержании полузащитника самарского клуба Евгения Башкирова сотрудниками полиции за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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Полиция задержала футболиста «Крыльев Советов» Тигиева
Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Тигиев задержан сотрудниками полиции за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
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Китай завершил строительство своей части моста через Амур
Китай завершил свою часть строительства трансграничного моста через реку Амур, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.
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Футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые находятся в СИЗО «Бутырка».
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Трамп рассказал о возможной отставке Мэттиса
Американский президент Дональд Трамп рассказал о противоречиях с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также не исключил уход последнего в отставку.
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Неймар назвал отсутствие Месси в сборной Аргентины позором для футбола
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.
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В Москве 14 октября стало самым тёплым за последние 70 лет
В Москве в воскресенье, 14 октября, воздух прогрелся до +17,5 °C. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в столице в 1948 году.
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Футболист «Локомотива» Тарасов: Нурмагомедов в бою с Макгрегором был лучше во всех компонентах
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
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Появилось видео задержания футболиста Башкирова за вождение в нетрезвом виде
В сети появилось видео задержания полузащитника самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
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ООН: При ударе в Йемене погибли 15 мирных жителей
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что не менее 15 мирных жителей погибли и 20 получили ранения в йеменской провинции Ходейда в результате удара по микроавтобусам.
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Отец Мамаева извинился за сына
Константин Мамаев, отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что его сыну нет оправдания за инциденты, которые произошли 8 октября в Москве.