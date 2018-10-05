Fox News: свобода слова в США «испаряется»

В Соединённых Штатах становится всё опаснее высказывать своё мнение, если оно расходится с общепринятым, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. За инакомыслие можно вылететь из школы, лишиться места работы и аккаунта в соцсетях. По словам журналиста, вдобавок к политической цензуре в Америке начинается война против юмора.

В предыдущих выпусках этой программы мы рассказывали вам, как сотрудники Google обсуждали изменение результатов поиска с целью подрыва иммиграционной политики Белого дома. Google в то время заявлял, что никогда не менял и не будет менять результаты из политических соображений. Мы ещё тогда знали, что это неправда, но теперь у нас есть доказательства.



Наша программа заполучила внутреннюю электронную переписку Google: сотрудник обсуждает редактирование результатов поиска в YouTube с целью сокрытия видеоматериалов на основании их политического содержания. Вот пример: в марте инженер Google Дун Цзяо отправил электронное письмо, в котором говорилось, что компания хочет, цитирую, «смещать вниз малоавторитетный контент по остро дискуссионным запросам с целью борьбы с фейковыми новостями». И это не гипотетические рассуждения! По его словам, компания уже успешно спрятала нежелательные видеоматериалы — по таким запросам, как «Хиллари» и… «Такер». Мы польщены. Какие именно видео были скрыты, неясно. Google ведь не признается и не расскажет. Но из электронного письма следует, что важной мишенью был канал Infowars Алекса Джонса.



Google утверждает, что его меры не носят политического характера и направлены на борьбу с теориями заговора. Официально заявляю, что мы в этой программе никогда не поддерживали и не стали бы поддерживать никаких теорий заговора. И, кстати, какое определение теории заговора даёт Google? Этого они нам тоже не сказали. Как и того, почему вообще это должна решать могущественная глобальная монополия. Они ведь обещали так не делать, и конгресс сделал для них исключение (из антимонопольного законодательства. — ИноТВ). Они обещали быть проводником информации, а не новостным сайтом, редактирующим информацию. Может быть, конгресс захочет пересмотреть это соглашение.



Не секрет, что свобода слова в этой стране испаряется. Хотя государство по-прежнему не может наказать вас за ваши высказывания, вам больше, чем когда-либо, грозит временное исключение из школы, увольнение с работы или бан в соцсетях, если ваши слова расходятся с общепринятым мнением или просто вызывают у кого-то неприятные чувства. В эпицентре такой истории — Дэйв Портной. Вам он, возможно, известен как El Presidente, основатель и душа Barstool Sports. Barstool Sports — не политический сайт, но его неоднократно требовали подвергнуть цензуре. И мы хотим поговорить с ним, каково это. Большое спасибо, что пришли, Дэйв!



ДЭВИД ПОРТНОЙ, основатель Barstool Sports: Спасибо, что пригласили!



Ваш сайт не политический, я не назвал бы вас консерватором. Думаю, вы, пожалуй, либерал. Я не знаю ваших политических взглядов и не спрашиваю о них. Но вы не занимаетесь политикой, и всё же против вас неоднократно требовали ввести цензуру. В последние годы этих требования стало больше? Если да, то почему? И что вы делаете?



ДЭВИД ПОРТНОЙ: Да, их всё больше и больше. Знаете, мы просто пытаемся оставаться собой. Наша компания выросла, у нас теперь, пожалуй, больше ста человек. И есть разные взгляды. Потому что, чем больше я говорю правду, тем больше людей могут атаковать нас с разных сторон. Но моя философия с самого создания компании была такова: я буду всегда говорить то, что считаю правдой, и я не дам внешним силам что-то мне диктовать. Но в последние годы нападок на нас, определённо, стало больше, намного больше!



Так что же им не нравится? Ведь ваш сайт не политический. Я знаю, что многие наши зрители бывают на Barstool Sports и знают, что вы не продвигаете политическую повестку дня. Так почему же люди на вас злятся? Что их провоцирует?



ДЭВИД ПОРТНОЙ: Трудно сказать… Во многом это оттого, что они считают нас сексистами. Считают наш сайт сексистским. И в прошлом мы действительно размещали иллюстрации с девушками в бикини. Это сайт мужской культуры. Помимо прочего, мы считаем свой сайт юмористическим. И тут начинается формирование стереотипов. Многие из тех, кто сегодня комментирует, на самом деле понятия не имеют, кто мы. Они что-то слышат, видят ссылку в Twitter, видят чей-то комментарий к статье… А когда я реагирую, говорю с ними, начинаю вдаваться в подробности, оказывается, что они буквально понятия не имеют о нашей деятельности. Мы просто видим этот круг, этот порочный круг в соцсетях, который сам себя подпитывает. Но они не знают нашу историю, не знают меня, не знают, чем мы занимаемся 15 лет.



Это похоже на войну против юмора как такового. Как будто в шутках есть нечто, что вызывает злость у определённого типа людей.



ДЭВИД ПОРТНОЙ: Да… Трудно сказать… Они просто дополняют друг друга. Социальные сети… По-моему, во многом это связано с тем, что социальные сети дали людям голос, возможность давить на рекламодателей и так далее. И если вы что-то сказали, а им не понравилось, или они считают шутку несмешной, или воспринимают что-то буквально… Я всегда объяснял это так: для нас это, как если бы человек пришёл на юмористическое шоу, не имея билета и не зная юмориста, вошёл в зал, услышал шутку, а потом вышел на улицу и сказал: «Эй! Вы не поверите, что говорит этот парень!». Но они ничего не говорят о том, в каком контексте прозвучала эта шутка и где они это видели. Это часто происходит с такими, как мы, и, наверное, со многими в комедийном бизнесе.



Дата выхода в эфир 03 октября 2018 года.