Французская журналистка: высказыванием о Путине Фредерик Таддеи высмеял высокомерие наших СМИ

Французское издание Le Figaro побеседовало с главным редактором журнала Causeur Элизабет Леви. К этому журналу в последнее время было приковано особое внимание из-за большого интервью нового ведущего RT France Фредерика Таддеи, в котором он признался, что «ему плевать, что ему платит Путин».

По словам Леви, своим ответом на вопрос, не смущает ли его то, что ему платит Путин, Таддеи высмеял высокомерное отношение французских журналистов к этому вопросу, их склонность считать, что одни СМИ распространяют достоверную информацию, а другие — «ужасную пропаганду». «Достаточно послушать передачу на France Inter, чтобы понять, что это убогое разделение не работает», — отмечает французская журналистка.

Как отмечает Леви, RT предоставляет российский взгляд на то, что происходит в мире: с этой точкой зрения можно не соглашаться, как можно и не смотреть этот телеканал. Но когда речь идёт об иностранном вмешательстве, то в первую очередь стоит упомянуть о «Голливуде» — прекраснейшем примере такого вмешательства из всех существующих. «Вы же не станете запрещать катарские каналы во Франции под предлогом того, что в Катаре нет демократии и что вам не нравится его политика?» — спрашивает главный редактор Causeur.

На вопрос о том, как она относится к тому, что ни один французский телеканал не предлагает Таддеи вести передачи, Леви ответила, что она, «как телезритель, разочарована и, как наблюдатель, раздражена» тем фактом, что французскому телевидению не хватает смелости.

«Они прогнали Эрика Земмура, чтобы угодить некоторым ассоциациям, они выгоняют Таддеи и навязывают нам одни и те же лица, которые иногда обладают талантом, но сенсаций всё же не делают, — утверждает Леви. — Эти решения продиктованы смесью из трусости, конформизма, страха, мыслей о том, что скажут другие, а также из желания понравиться другим руководителям СМИ, которых мы всё время встречаем. Но объяснение, которое даёт Таддеи, содержит в себе некоторую долю истины: руководители телеканалов держат нас за дураков».

По словам французской журналистки, во Франции, «с одной стороны, можно говорить и писать что угодно, с другой — без конца ведётся охота на ведьм и подаются просьбы об отстранении кого-либо».

«Нас могут уволить за плохую шутку и даже за хорошую. Короче говоря, несмотря на то что в СМИ объективно стало больше плюрализма, я опасаюсь, что в умах плюрализм теряет позиции: способность слушать кого-то, с кем мы не согласны, встречается всё реже, о чём свидетельствует сложность, с которой столкнулись при обсуждении феминизма», — отмечает Элизабет Леви.