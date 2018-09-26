Французская журналистка: высказыванием о Путине Фредерик Таддеи высмеял высокомерие наших СМИ

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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Прославенные российские биатлонисты написали коллективное письмо Тихонову
Прославленные российские биатлонисты написали коллективное письмо, в котором выразили своё отношение к критическим высказываниям четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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Австралиец Деннис выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе, Сиваков - 33-й
Австралийский пилот Роан Деннис стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в австрийском Инсбруке.
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Эксперт объяснил обвинения Трампа в адрес Китая
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Китая в попытках вмешаться в американские выборы.
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Главы МИД России, Ирана и Турции проведут встречу по Идлибу
Главы министерств иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу проведут встречу в Нью-Йорке для обсуждения договорённостей по Идлибу, сообщает РИА Новости.
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Победитель «Тур де Франс» 1997 года подозревается в нападении на сотрудника аэропорта в Гамбурге
Победитель престижной веломногодневки «Тур де Франс» 1997 года немец Ян Ульрих подозревается в нападении на сотрудника аэропорта в Гамбурге.
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В Ялте назвали победителей кинофестиваля «Евразийский мост»
В Ялте стали известны победители международного кинофестиваля «Евразийский мост», сообщает «Крыминформ».
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В Ярославле проводят проверку сообщений о травмировании ребёнка в частном детсаду
В Ярославле проводят доследственную проверку сообщений о травмировании двухлетнего ребёнка в частном детском саду, сообщает kp.ru.
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Минфин Украины подсчитал потери от запуска «Северного потока — 2»
Минфин Украины опубликовал доклад, в котором говорится, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может лишить Украину примерно 3% ВВП.
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Голы Кокорина и Заболотного помогли «Зениту» разгромить «Волгарь» в 1/16 Кубка России по футболу
Санкт-петербургский «Зенит» разгромил астраханский «Волгарь» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Эксперт оценил обещание Трампа вводить жёсткие санкции против Ирана
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США продолжат вводить жёсткие санкции против всего спектра «злонамеренной» деятельности Ирана.
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СМИ: Бывший хоккеист «Локомотива» подозревается в торговле наркотиками
Нападающий сборной Финляндии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Йори Лехтеря подозревается в причастности к торговле наркотиками.
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Лавров призвал Британию к налаживанию диалога по инциденту в Солсбери
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Путин назначил экс-главу КБР заместителем секретаря Совета безопасности
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности.
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МИД России: «Белые каски» в Сирии продолжают инсценировать химатаки
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что «Белые каски» продолжают готовить постановочные «химатаки» в Сирии.
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«Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии Пикфордом
Ливерпульский футбольный клуб «Эвертон» объявил о подписании нового контракта с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.
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Американский баскетболист Хайнс прокомментировал своё назначение капитаном ЦСКА
Американский центровой Кайл Хайнс прокомментировал информацию о своём назначении капитаном московского баскетбольного клуба ЦСКА.
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Премьер Финляндии рассказал, что влияет на отношения между Россией и ЕС
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что отношения между Россией и странами Евросоюза зависят от поиска решения конфликта на Украине, передаёт РИА Новости.
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Отец Нурмагомедова сообщил, что попытается получить визу США в Турции
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил, что попытается получить визу США в Стамбуле.
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IAAF намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена отстаивать свою позицию по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Лавров: Россия предостерегает от новых ударов по Сирии под инсценированным предлогом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает от новых ударов по Сирии под надуманными предлогами.
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Помпео посетит КНДР в октябре
Госсекретарь США Майк Помпео посетит в октябре Пхеньян для подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Климкин рассказал о подготовленной вместе с друзьями Украины резолюции по Донбассу
Украина совместно с Соединёнными Штатами, Францией и Германией подготовила резолюцию о введении миссии ООН в Донбасс, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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«Ростов» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, разгромив «Сызрань-2003»
Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону разгромил «Сызрань-2003» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Москалькова рассказала о состоянии здоровья Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии здоровья руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине.
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В Удмуртии более 224 тысяч человек сделали прививки от гриппа
В Удмуртии прививки от гриппа сделали более 224 тыс. человек, в том числе свыше 91 тыс. детей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
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Избирком утвердил итоги губернаторских выборов во Владимирской области
Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты повторного голосования по губернаторским выборам, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.
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Путин предложил губернатору Сахалина занять пост врио главы Приморья
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.
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Американский комментатор назвал Фёдора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории
Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган поделился мнением о российском бойце Фёдоре Емельяненко.
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Климкин заявил о намерении в ближайшее время выслать консула Венгрии
Глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина намерена в ближайшее время выслать венгерского консула, если Венгрия сама его не отзовёт.
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Глава МИД Венгрии: Порошенко заинтересован в разжигании ненависти к венграм
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным заявил, что президент Украины Пётр Порошенко поддерживает разжигание ненависти по отношению к венграм.
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Помпео назвал очень позитивной встречу с главой МИД КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео провёл «очень позитивную» встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Об этом американский политик написал в Twitter.
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Внук Льва Яшина прокомментировал работы на стадионе «Динамо»
Тренер академии «Динамо», внук Льва Яшина Василий Фролов прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» работы на стадионе в Петровском парке.
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Аэропорт в Новокузнецке планируют назвать в честь лётчика-космонавта Бориса Волынова
Международный аэропорт Спиченково в Новокузнецке планируют назвать в честь лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова, сообщает kp.ru.
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Советский футболист Урин прокомментировал реконструкцию стадиона «Динамо»
Советский футболист, мастер спорта Валерий Урин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал реконструкцию столичного стадиона «Динамо».
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На фестивале «Круг света» в Москве установили два рекорда Гиннесса
На фестивале «Круг света» в Москве было установлено два рекорда Гиннесса, сообщают «Аргументы неделi».
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В России архивные справки можно будет получить в любом органе ЗАГС
В России архивные справки планируют выдавать в любом органе ЗАГС, сообщает «Вечерняя Москва».
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Стал известен соперник сборной России по теннису в квалификации Кубка Дэвиса-2019
Сборной России по теннису в квалификационном раунде Кубка Дэвиса 2019 года предстоит сразиться с национальной командой Швейцарии.
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Москалькова: защите Бутиной не предоставили процессуальные документы по её делу
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что защите арестованной в США россиянки Марии Бутиной не были предоставлены процессуальные документы, в том числе протокол задержания.
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В ЛНР заявили об обнаружении станции радиоразведки производства США в Донбассе
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обнаружении у линии соприкосновения в Донбассе радиолокационной станции артиллерийской разведки производства США.
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СМИ: Моуринью лишил Погба капитанской повязки в МЮ, потому что футболист изъявил желание покинуть клуб
Французский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лишился капитанской повязки из-за желания покинуть коллектив.
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Столтенберг: Россия не любит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не любит альянс.
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Путин сообщил об отставке главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин заявил о переходе главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на другую работу в Москву.
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Россия, Еврокомиссия и Украина обсудили прогнозы спроса на газ в ЕС
Представители России, Украины и Еврокомиссии на переговорах в Брюсселе обсудили прогнозы спроса на газ в странах Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского.
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Суд отказал в апелляции убившему журналистку изобретателю подлодки Nautilus
Датский изобретатель подводной лодки Nautilus Питер Мэдсен, приговорённый к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Уолл, проиграл апелляционный суд в Копенгагене.
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Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в американские выборы из-за того, что Вашингтон «пошёл на спор» с Пекином в вопросах торговли.
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На Украине футболиста Ярмоленко призвали прекратить давать интервью на русском языке
Директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к украинскому полузащитнику английского «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко с просьбой перестать давать интервью на русском языке.
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Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма
В Кемеровскую область направят более 4 млрд рублей на развитие туризма, сообщает ВашГород.ру.
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Путин назначил замруководителя ФТС врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин предложил заместителю руководителя ФТС Сергею Морозову занять пост главы Астраханской области.
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Трамп поблагодарил Россию и Иран за «замедление» военных действий в Идлибе
Американский лидер Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.
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Адвокат рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для сестёр Хачатурян
Адвокат Алексей Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна.