CNN: после поражения на турнире Уильямс обвинила судью в сексизме

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Handelsblatt: санкции санкциями, а оружейные сделки США с Россией — по расписанию Handelsblatt
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Junge Welt: немцы восстановили памятник советским лётчикам-героям junge Welt
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МВД: около 100 человек задержаны на несогласованных акциях в Москве и Петербурге
Около 100 человек задержаны за участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.
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Трамп объяснил низкие рейтинги первой игры сезона НФЛ
Президент США Дональд Трамп связал низкие рейтинги первого матча сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ) с отказом от трансляции исполнения национального гимна, который должен звучать перед каждой игрой.
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Источник сообщил о планах министра энергетики США посетить Москву
Министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри намерен посетить Москву 11—13 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
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Аукцион в поддержку редких животных состоится в рамках ВЭФ
Благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока состоится в рамках Восточного экономического форума, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
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В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений в единый день голосования
Существенных нарушений в ходе выборов в российских регионах допущено не было, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.
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Дзюба заявил, что старается разрушить стереотип среди иностранцев о суровых русских
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что старается разрушить стереотип среди иностранцев о суровых русских.
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Небензя заявил, что Запад подводит Россию под новый виток санкций
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада с помощью истории об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии пытаются подвести Москву под очередной виток санкций.
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Эксперт прокомментировал приз актрисе Кудряшовой на Венецианском кинофестивале
Кинокритик и главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов прокомментировал приз российской актрисе Наталье Кудряшовой за главную женскую роль в фильме «Человек, который удивил всех» в секции «Горизонты» на Венецианском кинофестивале.
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В Югре освятили первый в Когалыме православный храм
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Югре первый действующий в Когалыме православный храм во имя святой мученицы Татианы, сообщает URA.RU.
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Показательный полёт Су-35С прошёл в преддверии ВЭФ
Показательный полёт истребителей Су-35С и другой авиатехники состоялся в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает телеканал «Звезда».
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Даур Аршба назначен врио премьер-министра Абхазии
Врио премьер-министра Абхазии назначен первый вице-премьер Даур Аршба, сообщили в пресс-службе президента республики.
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Гол с пенальти принёс Украине победу над Словакией в Лиге наций
Сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Словакии в матче Лиги наций УЕФА.
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Координатор от ОБСЕ встретился с представителями властей ЛНР
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш встретился в Луганске с представителями власти самопровозглашённой Луганской народной республики.
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В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым
Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае признания «оккупации» полуострова со стороны России, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
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«Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одолел китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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При взрыве в Кабуле погибли семь человек
При взрыве террориста-смертника в столице Афганистана погибли семь человек, более 20 получили ранения.
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Российский боец UFC Магомедшарипов объяснил, почему в следующих поединках хочет сразиться с Альдо и Мендесом
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Дэвисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228.
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Администрация Додона опровергла сообщения о пострадавших в ДТП членах его семьи
Никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в результате аварии с участием его кортежа, передаёт РИА Новости со ссылкой на администрацию молдавского лидера.
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СМИ: «Аякс» отказался продавать футболиста в «Тоттенхэм» за €50 млн
Амстердамский футбольный клуб «Аякс» отказался продавать полузащитника Френки де Йонга в лондонский «Тоттенхэм» за €50 млн.
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Юнус-Бек Евкуров переизбран главой Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров переизбран главой Ингушетии в результате подсчёта голосов на выборах в республике.
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Власти Абхазии объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьера
Власти Абхазской Республики объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.
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Шубенков стал победителем в беге на 110 метров с барьерами на Континентальном кубке IAAF
Российский легкоатлет одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на Континентальном кубке Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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Госохрана: в аварии с участием кортежа Додона пострадали его мать и сын
Три человека, включая мать и сына президента Молдавии Игоря Додона, пострадали в результате ДТП с участием кортежа молдавского лидера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу государственной охраны республики.
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Бьорндален заявил, что точно не вернётся в биатлон
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален не вернётся в профессиональный спорт даже в случае победы в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, в которой он выступит со своей супругой Дарьей Домрачевой.
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Эксперт оценил сообщения СМИ о направлении дополнительных войск США на юго-восток Сирии
Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что США дополнительно направили более 100 морских пехотинцев в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии.
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Жириновский стал участником потасовки в Москве
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оказался участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы.
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СМИ: Зидан составил список футболистов, которых пригласит в «Манчестер Юнайтед», если возглавит клуб
Бывший главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан может возглавить английский «Манчестер Юнайтед» в случае отставки португальца Жозе Моуринью.
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В Молдавии опровергли сообщения о госпитализации Додона
Башкан (глава) АТО Гагаузия в Молдавии Ирина Влах в беседе с RT опровергла данные о госпитализации президента страны Игоря Додона.
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СМИ: США направили в Сирию дополнительные войска
Соединённые Штаты направили дополнительный военный контингент в гарнизон Эт-Танф в Сирии, сообщает Fox News со ссылкой на источники из оборонной сферы США.
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Ципрас заявил, что у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции на 83-й Международной выставке в Салониках заявил, что у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году.
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В WCF не нашли доказательств вины российских кёрлингистов в докладе Макларена
Всемирная федерация кёрлинга (WCF) не нашла достаточных доказательств вины российских кёрлингистов в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
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МВД: около двух тысяч человек участвуют в несогласованной акции в Москве
Около двух тысяч человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе МВД России по столице.
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Потерявший сознание во время матча Англия — Испания Шоу заявил, что скоро вернётся в строй
Защитник сборной Англии по футболу Люк Шоу, потерявший сознание во время матча Лиги наций УЕФА против Испании, пообещал в скором времени вернуться на поле.
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В полиции Молдавии подтвердили факт ДТП при участии автомобиля из кортежа Додона
В полиции Молдавии подтвердили факт ДТП при участии автомобиля с президентом страны Игорем Додоном.
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Путин выразил надежду на сохранение «стиля управления» Москвой в ближайшей перспективе
Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранён в ближайшей перспективе. Об этом он заявил после голосования на выборах мэра Москвы.
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Российский боец UFC Магомедшарипов получил травму в поединке с Дэвисом
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов получил травму кисти в победном поединке против американца Брендона Дэвиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228.
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СМИ сообщили о госпитализации Додона после ДТП
Президент Молдавии Игорь Додон госпитализирован в результате аварии, которая произошла во время движения кортежа главы государства, сообщает телеканал Publika.
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Черчесов считает, что сборная России должна проводить матчи не только в Москве
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о важности проведения матчей национальной команды не только в Москве, но и в других городах страны.
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Отец Черышева назвал ошибкой и бредом информацию о допинговом расследовании в отношении сына
Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал сообщения СМИ о расследовании в отношении его сына по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.
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Вучич сообщил об отсутствии проекта соглашения решения вопроса Косова
Проекта соглашения «косовского вопроса» между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза не существует. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления в Косовска-Митровице.
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Надаль не сыграет за сборную Испании по теннису в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией из-за травмы
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет за сборную Испании по теннису в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией из-за травмы.
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Джонсон обвинил Мэй в «унизительных» переговорах с ЕС по брекситу
Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй за «заворачивание страны в пояс смертника» переговорами по брекситу, при этом «детонатор», по мнению политика, находится в руках Брюсселя.
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Азаренко поддержала Уильямс, которая в финале US Open обвинила судью в сексизме
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выступила в поддержку американки Серены Уильямс, которая обвинила судью в сексизме в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки.
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Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42
Число погибших при землетрясении и оползнях на японском острове Хоккайдо увеличилось до 42. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Черчесов заявил, что не будет через СМИ называть имя капитана сборной России на матч с Чехией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал на пресс-конференции называть имя капитана национальной команды на контрольный матч с Чехией.
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Порошенко заявил, что не будет «спрашивать разрешения у России» по вопросу автокефалии
Украина не намерена «спрашивать разрешения» у России и Русской православной церкви относительно вопроса получения УПЦ КП автокефалии, заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
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Новобранец «Зенита» Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском клубе
Итальянский футболист Клаудио Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском «Зените», в который он недавно перешёл на правах свободного агента.
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СМИ: В греческих Салониках во время беспорядков пострадали 15 полицейских
По меньшей мере 15 полицейских пострадали во время беспорядков в греческих Салониках, сообщает Kathimerini.
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Черчесов о матче с Чехией: это будет не товарищеская игра, а контрольная
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от контрольного матча с национальной командой Чехии.
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Полиция США сообщила о стрельбе в McDonald’s в Алабаме
По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в ресторане McDonald’s в американском штате Алабама.