CNN: после поражения на турнире Уильямс обвинила судью в сексизме

Финал Открытого чемпионата США по теннису, который состоялся в эту субботу, войдёт в историю тенниса как «один из самых скандальных матчей», считает CNN. Наоми Осака одержала решительную победу над фаворитом турнира Сереной Уильямс, которая во время поединка разругалась с судьёй, обозвала его «вором» и разбила свою ракетку. После матча Уильямс обвинила судью в сексизме, заявив, что многие мужчины обзывают судей и не получают за это предупреждений.

Финал Открытого чемпионата США по теннису этого года запомнится надолго, но не по очевидным причинам. Двадцатилетняя Наоми Осака выиграла свой первый турнир «Большого шлема», став первым игроком из Японии, у которого это получилось. Она одержала решительную победу над фаворитом турнира — Сереной Уильямс. Во время поединка Уильямс разругалась с судьёй, обозвала его «вором» и разбила свою ракетку. Репортаж Энди Шолза.

ЭНДИ ШОЛЗ, корреспондент CNN: Финал Открытого чемпионата мира США по теннису среди женщин, который состоялся в субботу, превратился в полный хаос. Он войдёт в историю тенниса как один из самых скандальных матчей. Серена Уильямс проиграла первый сет Наоми Осаке, а во втором судья матча Карлос Рамос вынес ей предупреждение за то, что она получала подсказки с трибуны от своего тренера Патрика Муратоглу. После этого Уильямс подошла к Рамосу в первый раз.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС, теннисистка: Да, я понимаю, вы не знаете, и я понимаю, почему вы могли подумать, что это была подсказка. Но я говорю вам — это не так. Я лучше проиграю, чем буду жульничать, чтобы победить. Просто, чтобы вы знали.

ЭНДИ ШОЛЗ: Матч продолжился, и, когда Осака обыграла Уильямс, последняя со злости разбила ракетку. За это теннисистка получила второе предупреждение. Затем, во время смены сторон, Уильямс снова набросилась на Рамоса.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС:Вы украли у меня очко. Вы вор.

ЭНДИ ШОЛЗ: Рамос опять наказал Уильямс, и это было её третье предупреждение. За словесные оскорбления Уильямс получила штрафное очко. Когда Серена узнала об этом, она ещё раз набросилась на Рамоса и со слезами на глазах обратилась к главному судье, сказав, что с ней поступили несправедливо.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС: Это не правильно, не правильно! Это не справедливо!

ЭНДИ ШОЛЗ: Матч завершился победой Осаки со счетом 6:4. Болельщики, которые собрались на стадионе имени Артура Эша, весь матч освистывали теннисистку. После матча Уильямс заявила, что она гордится тем, как поступила.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС: Он вор, потому что я считаю, что он украл у меня очко. Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое. У меня это в голове не укладывается! Я продолжу бороться за женщин и за равенство. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф. Это возмутительно!

Я считаю, что то, через что мне пришлось пройти, — это пример для других женщин, у которых есть эмоции, которые хотят высказывать своё мнение и быть сильными. И им будут позволять это делать благодаря тому, что случилось сегодня. Может быть, у меня не получилось. Но у других женщин это получится.

ЭНДИ ШОЛЗ: После матча тренер Серены Уильямс признал, что он давал ей подсказки, потому что все так делают. Он всегда это делал и никогда не получал за это предупреждений. В этот раз получил. И это превратилось в один из самых скандальных матчей в истории тенниса. Энди Шолз, Флашинг-Медоус.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2018 года.