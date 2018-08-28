Fox News: Мария Шарапова — от звезды тенниса к бизнес-леди

Россиянка Мария Шарапова не только успешно выступает на теннисном корте, но и продвигает собственный бренд сладостей. В интервью Fox News спортсменка рассказала, как сумела добиться успеха в бизнесе, учась на чужих ошибках, и почему так важно поддерживать личные отношения с деловыми партнёрами.

Предприниматель Мария Шарапова о своём бизнес-проекте Sugarpova.

Итак, ваш бренд Sugarpova существует уже шестой год.

МАРИЯ ШАРАПОВА, теннисистка и предприниматель: Да, невероятно.

Вы удивлены, что за такое короткое время смогли добиться столь многого?

МАРИЯ ШАРАПОВА: Когда я только начинала свой бизнес, я затронула ту сферу, о которой вообще ничего не знала. Но мне это очень нравилось. Я вспоминала, как в детстве, ещё в России, после добротной тренировки мне хотелось съесть что-нибудь вкусное. Ну и потом, когда я приехала в Америку, я подумала, почему бы не добавить к этим вкусностям какую-нибудь классную упаковку, и тогда я смогла бы дарить их своим друзьям, принести на вечеринку. С этой задумкой мы и выпустили сначала жевательный мармелад, а сейчас ещё и шоколад и трюфели. Мы пробуем новые виды сладостей.

Расскажите нам, какие вас ждали неудачи, какие были успехи. Как вы сказали, вы были очень молоды, всего 22 года. Чему вы научились?

МАРИЯ ШАРАПОВА: Я, на самом деле, даже не представляла, сколько по времени это всё будет разворачиваться, как вообще будет выглядеть успех. Я не знала, хорошо ли это, когда успех приходит через год или через шесть лет. Да даже само определение успеха, на мой взгляд, разное для каждого. Но я с большим воодушевлением вспоминаю наши взлёты и падения, совместные проекты, в которых мы принимали участие, наше первое партнёрское соглашение с сетью отелей, которое мы заключили с компанией Sbe Hotels.

Понимаете, вы видите свои сладости в номере отеля и осознаёте: «Да, так я себе всё представляла 8—10 лет назад. И вот оно стало реальностью». Ещё с детства я очень много путешествую, часто бываю в аэропортах, и теперь вижу свою продукцию в магазине Hudson News. Ты относишься к своему бизнесу, как к ребёнку — это мой проект с самых первых дней его существования. Когда видишь свой товар в продаже, как проходящие мимо туристы останавливаются, желая рассмотреть упаковку — она ведь очень яркая, и если вы не знакомы с нашим брендом, она сразу бросается в глаза, и вы хотите рассмотреть её получше… И потом, когда я вижу, что кто-то покупает мою продукцию, я чувствую огромное удовлетворение.

Вы рассказали нам про упаковку, но что внутри? Как я уже поняла из нашего разговора, ваши сладости не содержат ГМО…

МАРИЯ ШАРАПОВА: Всё так.

Почему для вас это важно, и как вы планируете продвигать этот аспект?

МАРИЯ ШАРАПОВА: Главная идея заключается в том, что вы всё-таки хотите есть качественные продукты. Так, например, с нашим жевательным мармеладом, который мы стали выпускать пять лет назад, мы сейчас находимся на этапе активных разработок и исследований, чтобы сделать его органическим и полностью натуральным. Когда этот тренд с органикой появился несколько лет назад, было много компаний, которые пошли этим путём. И я пыталась понять, какие ошибки они допустили, как мы можем улучшить вкусовые характеристики нашей продукции, чтобы выгодно отличаться от того, что делают они. Так что я в какой-то мере решила подождать, пока они сделают свои ошибки, пока наладится система производства натурального мармелада с разными вкусами, и теперь мы собираемся выпустить в продажу свою продукцию в первом квартале 2019 года.

Чем отличается ваше поведение на корте от того, как вы себя ведёте в плане руководства компанией?

МАРИЯ ШАРАПОВА: В обоих случаях я люблю конкуренцию. Я очень сильно поддерживаю бренды, с которыми работаю, поддерживаю с ними длительные отношения. С детства я сотрудничаю с Nike, ещё со спонсором моих ракеток. Мне кажется, в подобных отношениях есть что-то очень личное. Да, в сущности это всё бизнес, мы все хотим заработать денег, все пытаемся разбогатеть. Но ведь успех, в конце концов, приносят именно отношения, которые превращаются в успешное партнёрство в бизнесе.

В проведении мероприятия, которое я, скажем, сегодня организовывала для Sugarpova, участвовали сотни людей, с которыми я, возможно, никогда не встречусь лично. Но всё это в первую очередь строится на человеческих контактах. Я считаю, что личное взаимодействие играет очень важную роль в бизнесе.

Вы говорите о бренде, охватывающем целый стиль жизни. Какое значение вы в это вкладываете?

МАРИЯ ШАРАПОВА: С Sugarpova можно много всего сопоставить. Конечно, в основном нашем направлении ещё многое можно захватить: и шоколад, и в целом другую пищевую продукцию. Однако мне было бы интересно прикоснуться и к другим сферам, но на это нужно много времени. Может быть, когда я закончу спортивную карьеру, я запущу проект Sugarpova 2.0, который будет дополнительно охватывать другие виды товаров. Но на данный момент мы остаёмся в сфере сладостей.

Дата выхода в эфир 27 августа 2018 года.