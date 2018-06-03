CNN: Шарапову ждёт новый поединок с Уильямс, и статистика не в пользу россиянки

Российская теннисистка Мария Шарапова сойдётся в одной восьмой финала Большого шлема с американкой Сереной Уильямс впервые после длительного перерыва, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что победа Шараповой маловероятна, так как в истории встреч она уступает сопернице 19-2.

Как и было обещано, всё внимание приковано к Открытому чемпионату Франции по теннису, проходящему в Париже. Справедливости ради стоит сказать, что раньше поединок Марии Шараповой и Серены Уильямс на второй неделе соревнований не вызвал бы удивление, но теннисный мир сильно изменился. Серена Уильямс принимает участие в своём первом за 16 месяцев турнире Большого шлема, после рождения дочери в конце прошлого года. В субботу она одержала победу над немкой Юлией Гёргес, что позволило ей принять участие в одной восьмой финала турнира с давней соперницей Шараповой. В настоящий момент американка занимает 451 место в мире в связи с небольшим количеством проведённых встреч. На субботней встрече она показала высокий уровень, обыграв немку, находящуюся на 11 месте в мировом рейтинге, в первой встрече после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2017 года.

Шарапова также одержала весьма убедительную победу, в субботу оставив позади шестую ракетку мира чешку Каролину Плишкову. Россиянка принимает участие в «Ролан Гаросс» впервые после отстранения за допинг в 2015 году. Теннисистка занимает 28 позицию мирового рейтинга и показала достаточно хорошую игру, одержав победу на Плишковой. теперь она готовится помериться силами с хорошо знакомой соперницей.

МАРИЯ ШАРАПОВА, теннисистка: Вне зависимости от события, турнира. Конечно, Большой шлем предполагает концентрацию на игре. Но, когда я встречаюсь на корте с Сереной или мы оказываемся на одном этапе соревнования, это привлекает больше внимания. Ни для кого здесь это не секрет. Как я и сказала, вне зависимости от истории наших встреч, я всё ещё принимаю участие в этом турнире и надеюсь играть с самыми сильными. Выйдя на сегодняшнюю игру и одержав победу над шестой ракеткой мира, я получила такую возможность. Поэтому я продолжаю играть.

Я вам так скажу, Мария маловероятно одержит победу над Сереной, которая в истории встреч ведёт 19-2. Обе победы Шарапова одержала в 2004 году, и с тех пор потерпела 18 поражений. Однако в данном случае можно сказать, это будет первый поединок между теннисистками после длительного перерыва. Матч состоится в понедельник. И что делает картину ещё более мрачной для Марии, она уступила своей сопернице 16 сетов подряд.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 июня 2018 года.