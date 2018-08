Guardian: увидев любимого спортсмена, фанаты забывают о допинге

На примере Марии Шараповой видно: стоит любимому спортсмену вернуться в игру — и никому уже нет дела до допинга и дисквалификации, пишет обозреватель The Guardian Шон Ингл. Как показали недавние исследования, хотя проблема употребления спортсменами запрещённых препаратов широко осуждается, это редко заставляет фанатов отказаться от просмотра соревнований.

Не успел ещё позабыться допинговый скандал, но когда российская теннисистка Мария Шарапова появляется на корте, зрители бурно приветствуют её и активно поддерживают, пишет Шон Ингл из The Guardian.



И вот сейчас, пока спортсменка успешно выступает на Открытом чемпионате Австралии, одном из четырёх турниров Большого шлема, при одном только виде россиянки болельщики готовы забыть как о своём недовольстве приглашением Шараповой на церемонию жеребьёвки, так и о положительном тесте на мельдоний и 15 месяцах дисквалификации.



Да, подчёркивает автор, любители спорта резко негативно относятся к допингу и выступают за строгие санкции в отношении тех, кто им злоупотребляет. «Мы также знаем, что это искажает спортивный дух или что там от него осталось, портит карьеру честных людей и вообще может навредить здоровью спортсмена». Однако, как показали недавние исследования, говорить можно что угодно, но зачастую громкие заявления болельщиков расходятся с их поступками.



В рыночных отношениях, когда какую-нибудь организацию обвиняют в незаконных махинациях, её клиенты делают выбор: продолжать ли сотрудничество или бойкотировать эти отношения. Однако, оказывается, такие законы в спорте не очень-то работают.



Так, в исследовании «Заботит ли фанатов соблюдение допинговых норм в спорте?» (Do Fans Care About Compliance to Doping Regulations in Sports? The Impact of PED Suspension in Baseball) на примере бейсбола авторы отметили, что поначалу, непосредственно после выявления случаев употребления допинга игроками, посещаемость матчей команды провинившихся спортсменов снижалась на целых 8%. Однако спустя всего пару недель всё возвращалось на круги своя. При этом в какой-то период времени на все бейсбольные матчи приходило меньше зрителей, что доказывает, что спорт несёт экономические убытки из-за допинга, но опять-таки этот эффект длился недолго.



Похожая ситуация наблюдается и в велоспорте с его громкими допинговыми скандалами, скажем, на Тур де Франс. «В целом, по всей видимости, случаи допинга не оказывают значительного влияния на телезрителей, смотрящих соревнования по велоспорту. После десяти лет изучения этого вопроса у меня складывается впечатление, что у спонсоров реакция на допинговый скандал куда более прямолинейная, чем у зрителей», — прокомментировал бельгийский экономист Дам Ван Рет.



Но при этом, как показывает практика, люди считают, что иностранные спортсмены чаще прибегают к допингу, чем их соотечественники. В одном из опросов норвежцы пришли к выводу, что лидирующим по допингу видом спорта стал велоспорт, однако мало кто согласился с утверждением, что норвежские спортсмены принимают запрещённые препараты. А спустя всего два года после публикации результатов опроса бывший партнёр скандального американского велогонщика Лэнса Армстронга по команде US Postal норвежец Стеффен Кьергор был вынужден покинуть пост главы Норвежской федерации велоспорта после того, как признался в употреблении допинга.



Авторы норвежского исследования наблюдают любопытную тенденцию: чем больше болельщик заинтересован в том или ином виде спорта, «тем либеральнее он относится к употреблению допинга».



На прошлой неделе самая титулованная олимпийская чемпионка Великобритании Кэтрин Грейнджер поделилась своими переживаниями из-за проигрыша тем спортсменам, которые принимают запрещённые препараты, и рассказала, почему нужно жёстко бороться с «проблемой систематического употребления допинга в России». «Когда аудитория теряет доверие к системе, спорту или стране, как это произошло в случае с Россией, это плохо отражается на спорте», — цитирует Шон Ингл. Но, кажется, для фанатов особой разницы нет.