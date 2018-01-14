Daily Telegraph: инцидент со «Спартаком» вновь привлёк внимание к теме расизма в России

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) осудила «расово заряженный» твит российского футбольного клуба «Спартак», пишет The Daily Telegraph. Этот тревожный инцидент вновь привлёк внимание к теме расизма в России, где в этом году пройдёт чемпионат мира по футболу.

В коротком видео, опубликованном в субботу на аккаунте «Спартака», клуб показал трёх чернокожих игроков, в том числе бразильского нападающего Луиса Адриано, на тренировочном сборе в Дубае.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — говорится в видео.

Международная федерация футбольных ассоциаций прокомментировала эту публикацию следующим образом.

«ФИФА осуждает это послание, опубликованное на странице московского «Спартака» в Twitter, — приводит издание цитату из письма ФИФА агентству Reuters. — Как уже многократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами является неприемлемой, и ей не место в футболе».

В ФИФА также добавили, что разбираться с этим инцидентом должен Российский футбольный союз (РФС).

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также осудила опубликованный материал.

«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира, — заявил исполнительный директор этой организации Пиара Повар. — Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и смеётся над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но это послание явно не дошло до игроков или руководства клуба».

Россия, как напоминает The Daily Telegraph, ранее обещала бороться с расизмом, поскольку в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу к этой стране будет приковано особое внимание.