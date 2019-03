Times: НАТО стоит поблагодарить Путина — без него оно бы пропало

Если бы НАТО не пришлось иметь дела с «переменчивой» Россией, альянсу бы, возможно, и не пришлось отпраздновать свой 70-й день рождения, пишет колумнист The Times Роджер Бойс. Между тем, чтобы НАТО прожило дольше, чем Советский Союз, Европе нужно значительно больше вкладываться в свою оборонную инфраструктуру, подчёркивает журналист.

«Слава Богу, что есть Владимир Путин! Нет, это не обычные хвалебные песнопения закадычного друга хозяина Кремля патриарха Кирилла — это ещё и тайная мантра самых главных генералов НАТО», — пишет обозреватель The Times Ричард Бойс. Как отмечает журналист, альянсу на следующей неделе исполняется 70 лет, и «если бы не военные авантюры Путина, его обиды за прошлое и его непоседливость», НАТО вполне могло бы к нынешнему моменту прекратить своё существование. «Только задумайтесь: Дональда Трампа в настоящий момент считает надёжным союзником лишь один немец из десяти, — подчёркивает Бойс. — Как это ни абсурдно, некоторые считают главной угрозой миру на планете его непредсказуемость. Стоит ли удивляться, что праздновать день рождения НАТО в Брюсселе собираются по-тихому?»



Как бы то ни было, единство НАТО — заслуга «ощетинившегося оружием и отчаянного Путина», продолжает автор. «Нападение России на Грузию в 2008 году, захват Крыма, упрямые попытки дестабилизировать ситуацию на Восточной Украине, арест украинских судов в Азовском море — всё это говорит о том, что европейским границам угрожает режим, который намерен пользоваться своей военной мощью для того, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем, — рассуждает Бойс. — Железный занавес, быть может, и пал, но гибридные войны России бросают вызов странам — членам НАТО посредством кибератак и запугивания не входящих в него стран, смеющих бросать свой взгляд на Запад. У НАТО, которое Трамп когда-то объявил устаревшим, снова появилась миссия».



Сейчас в Прибалтике и Польше присутствуют четыре тактических группы НАТО, одной из которых руководит Великобритания, и они предназначены для того, чтобы «дать Путину повод призадуматься, если он что-то предпримет на севере», напоминает обозреватель The Times. Кроме того, НАТО патрулирует воздушное пространство Прибалтики. Эти операции могут кому-то показаться «театром» — всё же в стратегии сдерживания всегда есть театральный элемент, — однако они также косвенно воздействуют и на функционирование самого альянса: передовые части приходится усиливать, а разным странам — вместе вести подготовку и готовиться к быстрому реагированию в том случае, если Россия «перейдёт границы дозволенного», пишет автор.



Альянсы судят по тому, как им удаётся оберегать собственные границы, — и потому «померить НАТО температуру» можно, оценив состояние его самого «непутёвого» члена, Турции, и его самого «беспокоящего остальных» соседа, Украины, полагает Бойс. В обеих этих странах в предстоящие выходные пройдут выборы, и Путин будет важным фактором и на одном, и на другом голосовании, подчёркивает журналист. Меж тем, судя по тому, как НАТО вело дела с Анкарой и Киевом в прошлом, у Запада, похоже, всё-таки хватит гибкости для того, чтобы выживать, констатирует автор.



По данным американских аналитиков, изучивших 63 военных альянса, существовавших на протяжении последних пяти веков, средняя продолжительность жизни военного объединения стран составляет лишь 15 лет — и выходит, что НАТО уже можно считать долгожителем, говорится в материале. После коллапса коммунистического режима в 90-е годы, альянс попытался найти для себя новую роль, став «всемирным решателем конфликтов», однако Путин вернул его «к корням — к противостоянию между Востоком и Западом», вот только ведётся оно теперь «в более тонком мире, которым правит реальная политика», а в таких условиях «порой приходится иметь дело с пустыми страшилками», отмечает автор.



По мысли Бойса, судя по позициям кандидатов в президенты Украины, кто бы из них не победил, страна будет двигаться лишь в одном направлении — на запад, тем паче что западные солдаты уже помогают готовить украинских военнослужащих. Что до Турции, которая вроде бы вызвала гнев у НАТО, собравшись приобрести российские комплексы ПВО С-400, на деле её действия не так уж сильно злят альянс — благодаря своему особому географическому положению, страна позволяет НАТО влиять на события на Ближнем Востоке, а оттого ей, как было и раньше, позволяют больше, чем остальным, считает автор. Если же турецкий лидер Реджеп Эрдоган найдёт способ совместно с Путиным уладить ситуацию на севере Сирии, НАТО будет только радо, ведь хоть какое-то участие в восстановлении этой страны будет предпочтительнее «откровенной капитуляции перед Путиным, который, если его не сдерживать, сможет превратить это государство-сателлит в важную военную базу», пишет журналист. В долгосрочной же перспективе Эрдоган вряд ли полностью откажется от НАТО и вступит в полноценный альянс с Путиным — как можно судить по многочисленным русско-турецким войнам, их отношения «не могут не окончиться плохо», и альянс от этого только выиграет, убеждён Бойс.



Вместе с тем Путин не сможет вечно выступать в качестве объединительной силы для альянса, и в конечном счёте существование НАТО будет зависеть от того, смогут ли договориться Европа и Америка, подчёркивает колумнист The Times. «Европейцам придётся понять и признать, что главная проблема Америки в плане безопасности — это подъём Китая, а не слабеющая Россия. Это означает, что будет нужна стройная стратегия под руководством НАТО по противодействию действиям Huawei, контрактам на создание сетей 5G и китайским акциям запугивания. А вот США нужно будет убедить в том, что оставаться в Европе даже после смены руководства в Кремле — в их национальных интересах», — поясняет он.



По мнению Бойса, убедить Вашингтон было бы значительно проще, если бы Европа значительно больше вкладывалась в собственную оборонную инфраструктуру, — и если она всё же станет это делать, НАТО, быть может, сможет прожить дольше, чем «так оплакиваемый Путиным Советский Союз».